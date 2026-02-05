En la antesala del primer fin de semana de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta vigente por precipitaciones a lo largo y ancho del territorio azteca. Desde el jueves hasta el domingo, se prevén lluvias de variada intensidad en distintos estados de la República Mexicana, además de vientos fuertes con rachas que pueden alcanzar más de 100 km/h. Se aconseja a todos los habitantes del país tomar nota de las advertencias que emita el organismo gubernamental para evitar futuros posibles estragos. Para el jueves 5 de febrero, el frente frío núm. 33 se desplazará por el sureste de México y península de Yucatán, y ocasionará lluvias puntuales fuertes a intensas en zonas de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Puebla; además de lluvias fuertes en Puebla. El SMN mantiene vigente la alerta a su vez por la masa de aire polar asociada al sistema frontal, que mantendrá el evento de “Norte” con rachas de 90 a 110 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; rachas de 70 a 90 km/h en costas de Veracruz; y rachas de 50 a 70 km/h en costas de Tabasco, península de Yucatán, y rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas. Por otro lado, se prevé que una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera asociada a una vaguada en altura y a la corriente en chorro subtropical propicien lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el noroeste de México, entre el jueves y viernes. Al mismo tiempo en el centro, suroeste y sur del territorio nacional, se pronostican lluvias y chubascos favorecidos por la entrada de humedad del océano Pacífico, por lo que se aconseja mantenerse alerta ante las nubes “negras” que puedan aparecer. A partir del 6 de febrero, un canal de baja presión en el occidente de la República Mexicana en interacción con una vaguada en altura sobre el noroeste de México y con el ingreso de humedad del océano Pacífico favorecido por la corriente en chorro subtropical, generarán lluvias y chubascos en zonas del norte, occidente, centro y sur del territorio mexicano. El pronóstico que rige para el sábado 7 de febrero, advierte que una vaguada en altura en el noroeste del país continuará interaccionando con un canal de baja presión sobre el occidente de México, además del ingreso de humedad del océano Pacífico favorecido por la corriente en chorro subtropical, lo que generará las condiciones propicias para que haya un descenso de temperatura, así como lluvias e intervalos de chubascos en dichas regiones. Por su parte, el domingo 8 de febrero se esperan lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y Durango, chubascos en Sonora, Coahuila, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, así como también precipitaciones aisladas en Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes y Guanajuato. En este contexto, los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados mantienen la alerta por lluvias en los siguientes estados: Ante las inclemencias climáticas que podrían registrarse en los distintos estados de México, el SMN emitió una serie de advertencias para que los ciudadanos del país tengan en cuenta y puedan tomar los recaudos pertinentes.