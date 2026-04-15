El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó el pronóstico extendido y alertó sobre un periodo de lluvias continuas en distintas regiones del país. Aunque el frente frío 44 comienza a alejarse, el ingreso del sistema frontal 45 mantendrá condiciones de inestabilidad y precipitaciones en varios estados. Durante miércoles y jueves, el frente frío número 44 y una línea seca se mantendrán sobre el norte y noreste del país. Ambos sistemas interactuarán con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de la corriente en chorro subtropical. Dicha situación favorecerá lluvias, chubascos, vientos fuertes e incluso la posible formación de torbellinos en zonas del norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para el viernes, se prevé la llegada del nuevo frente frío el noroeste de México. Este fenómeno, en combinación con la línea seca y la corriente en chorro subtropical, provocará rachas intensas de viento en estados del norte, además de chubascos en San Luis Potosí y lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas. En paralelo, canales de baja presión en el interior y sureste del territorio nacional, junto con el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, favorecerán lluvias con descargas eléctricas en zonas del centro, oriente, sur y sureste. A continuación, el pronóstico del SMN en México. La temporada de calor inició de forma oficial el pasado 20 de marzo, con el equinoccio de primavera. Actualmente hay varios estados mexicanos que están afectados por las altas temperaturas como: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla y Oaxaca.