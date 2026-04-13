El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias en al menos 15 estados de México este lunes 13 de abril. Las autoridades advierten efectos del frente frío 44, el cual se mantendrá sobre el noroeste del país. Al interactuar con una vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical y una línea seca en el norte, el fenómeno provocará lluvias, fuertes vientos y un descenso de temperatura en varias regiones. En el norte del país se esperan lluvias fuertes en el norte de Coahuila, además de chubascos en Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. También habrá lluvias aisladas en Sonora y Chihuahua. El SMN pronostica vientos intensos con rachas de entre 60 y 80 km/h, acompañados de tolvaneras, en Baja California y Sonora. En el noreste del país también podrían formarse torbellinos en el noreste de Chihuahua, el norte de Coahuila, el norte de Nuevo León y el noroeste de Tamaulipas. En tanto, Baja California Sur, Durango y Sinaloa tendrán rachas de entre 40 y 60 km/h. Por otro lado, canales de baja presión, junto con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, favorecerán lluvias y chubascos con actividad eléctrica en estados del centro, sur, sureste y la península de Yucatán. Incluso se prevé posible caída de granizo en zonas del oriente y centro del país, incluido el Valle de México. A continuación, el pronóstico de lluvias. Las autoridades del SMN informaron que persistirá el ambiente muy caluroso en: