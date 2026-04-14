El Sistema de Alerta Temprana de la Fuerza Aérea Mexicana señala condiciones inestables principalmente entre el martes 14 y el miércoles 15 de abril. Según un reciente reporte, el pronóstico oficial advierte un episodio de lluvias relevantes a mitad de semana en distintas zonas de México, acompañado de vientos fuertes y descargas eléctricas. En particular, Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila se mantienen bajo alerta amarilla, debido a rachas de viento que podrían alcanzar hasta 70 km/h, así como lluvias de ligeras a moderadas. En estas entidades del norte, las temperaturas más bajas combinadas con precipitaciones podrían generar una sensación térmica más fría, aunque no se prevé nieve generalizada. Mientras tanto, en el centro y oriente del país, incluyendo el Valle de México, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato, se esperan lluvias acompañadas de tormentas eléctricas. Estas condiciones están asociadas a la interacción de una vaguada, aire marítimo y otros sistemas atmosféricos activos. Las autoridades meteorológicas señalaron las siguientes condiciones clave según estados o sonas más afectadas en el país. Ante este panorama, se recomienda a la población evitar zonas inundadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y no resguardarse bajo estructuras inestables durante tormentas. La Fuerza Aérea Mexicana pidio a la población mantenerse informados a través de canales oficiales y seguir indicaciones de Protección Civil. El Servicio Meteorológico Militar exhorta a la población a extremar precauciones durante este periodo de inestabilidad. Se recomienda evitar transitar por zonas inundadas o encharcadas, no resguardarse bajo árboles, postes o estructuras inestables durante tormentas eléctricas, y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como láminas o lonas. Seguir estas medidas puede reducir riesgos y prevenir accidentes, especialmente en zonas donde se presenten lluvias intensas, rachas de viento o actividad eléctrica.