En el transcurso de este miércoles, 27 de mayo de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Oaxaca a las 10.34 horas y ha tenido una magnitud de 4.6 en la escala de Richter.

El núcleo de este fenómeno natural se reportó a 23 km al suroeste de S Pedro Pochutla, con una profundidad de 10.8 kilómetros, latitud de 15.543° y una longitud de -96.523°, según la información preliminar publicada por las autoridades competentes.

Se registra terremoto de magnitud 4.6 en la escala de richter en oaxaca (foto: Freepik).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades de protección civil informan que, durante un sismo, se debe agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y no usar elevadores. Mantenga la calma y refúgiese junto a muros firmes o bajo un mueble resistente hasta que pase.

Tras el movimiento, evacúe por rutas señalizadas sin correr y revise posibles fugas de gas o daños eléctricos. Siga canales oficiales, tenga a mano botiquín y linterna y comuníquese por mensajes de texto para no saturar las líneas.