Entre el comienzo del lunes y los próximos días, se prevé que las precipitaciones afecten principalmente a algunas alcaldías de la Ciudad de México y sectores de la Península de Yucatán.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y servicios meteorológicos emitieron alertas para el inicio de la semana por el pronóstico de lluvias intensas, caída de granizo y posibles inundaciones en distintas regiones del país.

Entre el comienzo del lunes y los próximos días, se prevé que las precipitaciones afecten principalmente a algunas alcaldías de la Ciudad de México y sectores de la Península de Yucatán. Ante este escenario, las autoridades pidieron extremar precauciones y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

¿Cuál es el pronóstico de tormentas para el comienzo de la semana?

Durante las próximas horas, las lluvias más intensas se registrarán entre las alcaldías Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan, donde las precipitaciones alcanzarán niveles fuertes y estarán acompañadas por caída de granizo.

El reporte meteorológico también advierte por probables inundaciones y escurrimientos en distintas vialidades de estas zonas. Debido a esto, las autoridades pidieron evitar cruzar calles anegadas o con acumulación de agua.

Entre el comienzo del lunes y los próximos días, se prevé que las precipitaciones afecten principalmente a algunas alcaldías de la Ciudad de México y sectores de la Península de Yucatán.

El pronóstico difundido además señala un descenso importante de temperatura en algunos sectores de la capital mexicana. En estas zonas, el ambiente podría descender entre 10 y 13 grados.

Por otro lado, la Conagua informó que en la Península de Yucatán se esperan lluvias fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

Zonas con alerta por lluvias, granizo y fuertes vientos

En la Ciudad de México, las lluvias más intensas se registrarán en las alcaldías Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan, donde las autoridades mantienen alerta por distintas afectaciones derivadas del temporal, entre ellas:

Lluvias muy fuertes acompañadas por caída de granizo.

Probables inundaciones y escurrimientos.

Temperaturas de entre 10 y 13 grados.

Por otra parte, en zonas de la Península de Yucatán se pronostican condiciones climáticas adversas que podrían provocar complicaciones viales y acumulación de agua. Según el reporte meteorológico, se esperan:

Lluvias fuertes con descargas eléctricas.

Rachas de viento de entre 30 y 50 km/h.

Alerta por inundaciones: cuáles son las advertencias de las autoridades

La Conagua y organismos de Protección Civil mantienen vigilancia constante sobre las condiciones meteorológicas debido al riesgo de afectaciones por lluvias intensas y tormentas eléctricas. Las lluvias fuertes podrían generar inundaciones, encharcamientos y escurrimientos en calles y avenidas de distintas zonas afectadas.