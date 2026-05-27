La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó un evento masivo en Teapa, Tabasco, donde presentó el conjunto de programas sociales impulsados por su administración, que incluyen apoyos económicos para mujeres, becas educativas, atención médica a domicilio y la reactivación de un hospital que permaneció inconcluso durante casi dos décadas.

Uno de los anuncios principales fue el programa Salud Casa por Casa, el cual implica visitas domiciliarias a jubilados y pensionados de México. Con esta iniciativa, el personal de enfermería acude directamente a los domicilios de adultos mayores para:

Crear expedientes médicos

Detectar enfermedades como diabetes e hipertensión

Emitir recetas médicas

Facilitar la entrega de medicamentos en farmacias o directamente en el hogar

Visitas domiciliarias a jubilados y pensionados por programa Salud Casa por Casa

Además, la mandataria anunció la creación de la credencial del Servicio Universal de Salud, con la que los beneficiarios podrán recibir atención en clínicas del IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar, sin importar a qué institución estén afiliados.

¿Cómo formar parte del programa Salud Casa por Casa?

Para acceder a los apoyos del programa es necesario cumplir con ciertos requisitos. Entre ellos:

Ser beneficiario de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Presentar identificación oficial vigente en original y copia Presentar una copia de la CURP

El registro puede realizarse mediante la visita de un Servidor de la Nación o directamente con personal del programa Salud Casa por Casa.

Como parte del proceso, se aplica un cuestionario integral de salud y bienestar conformado por más de 80 preguntas, cuyo objetivo es conocer el estado físico, mental y emocional de las personas adultas mayores o con discapacidad, además de su entorno familiar y social.

El cuestionario contempla distintos apartados, entre ellos:

Información personal

Datos de la persona cuidadora o auxiliar, en caso de existir

Comprobante del estado de salud: antecedentes médicos; vacunación; estudios clínicos; consultas médicas; entre otros

Situación de discapacidad

Alimentación

Actividad física

Salud emocional

Condiciones de vivienda

Nivel educativo

Ocupación e ingresos económicos

Relaciones familiares y red de apoyo

Actividades recreativas y de esparcimiento

Situaciones de violencia o discriminación

Detalles de las visitas domiciliarias a jubilados y pensionados de México

Se trata de una estrategia impulsada durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, cuyo propósito es acercar servicios médicos a personas adultas mayores de 65 años y a personas con discapacidad que ya forman parte de los Programas para el Bienestar mediante alguna pensión federal.

El programa opera con el apoyo de cerca de 20,000 profesionales de la salud, encargados de elaborar expedientes clínicos, monitorear tratamientos y entregar una cartilla de salud donde se registran:

Consultas

Revisiones

Medicamentos

Durante las visitas domiciliarias, el personal brinda atención preventiva y primaria, revisa signos vitales, realiza curaciones y puede indicar medicamentos previamente recetados.