Aceleran fraudes cibernéticos en temporadas como Hot Sale | Foto de Nikita Belokhonov de Pexels

México vive una acelerada adopción de canales digitales y nuevos métodos de pago, al mismo tiempo que sufre un incremento constante y proporcional en los ataques organizados. Esta vulnerabilidad se incrementa en eventos de alta transaccionalidad como Hot Sale.

El robo de identidad y el cibercrimen en el país están creciendo a un ritmo del 44% año con año, aseguró Dieter Spangenberg, Chief de Fraude de Koin.

La sofisticación de los ataques

Los ciberdelincuentes ya no actúan de manera rudimentaria robando solo números de tarjetas sueltos. Ahora emplean malware, ingeniería social e Inteligencia Artificial para adueñarse de perfiles legítimos completos (incluyendo credenciales de acceso y sesiones de navegación), lo que hace casi imposible identificarlos bajo métodos tradicionales.

El fraude ya no se detecta simplemente validando si los datos de la tarjeta coinciden, pues los criminales operan con identidades reales robadas.

Ante el miedo a las estafas durante picos de venta como el Hot Sale, las empresas suelen endurecer sus reglas y bloquear transacciones de manera reactiva. Esto genera “falsos positivos”, es decir, rechazar a compradores legítimos, arruinando la inversión publicitaria, el Costo de Adquisición de Clientes (CAC) y ahuyentando al consumidor hacia la competencia, explicó Spangenberg.

Dieter Spangenberg, Chief de Fraude de Koin | Cortesía

A nivel global, Latinoamérica lidera tanto en índices de fraude como en tasas de rechazo injustificado de compras.

De acuerdo con estudios citados por Spangenberg, la combinación del fraude y los falsos positivos puede llegar a costar hasta el 44% de la rentabilidad de un negocio si este no cuenta con una estrategia madura.

“Obviamente que depende de la madurez de la estrategia de fraude que tengas en tu negocio. Si tenés una estrategia muy madura, puede impactar hasta un 5%, si no un hasta un 44%”.

Los peligros de fraudes en Hot Sale

En este contexto, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones para evitar fraudes digitales relacionados con compras en línea, promociones falsas y sitios web apócrifos.

El Secretario Ejecutivo del Consejo Ciudadano, Ramón Beltrán Arellano, resaltó que la prevención digital es fundamental durante campañas comerciales de alto consumo.

“Tan solo entre 2021 y 2026, hemos apoyado a más de 11 mil personas por fraudes relacionados con compras por internet. El incremento de engaños durante temporadas comerciales exige fortalecer la prevención digital. Antes de realizar cualquier compra, es importante verificar la autenticidad de las páginas, desconfiar de promociones poco creíbles y evitar transferencias directas a cuentas personales”, señaló.

Spangenberg expuso que para un evento como el Hot Sale, las plataformas de e-commerce cometen el error de concentrar sus esfuerzos de seguridad únicamente en el paso final del pago. Sin embargo, el comportamiento del defraudador se delata desde su forma de navegar y su interacción previa con el sitio.

“El primer cambio de paradigma es que siempre nos enfocamos en el check out en el momento del pago. Estamos enfocados en detectar el fraude a nivel transaccional, cuando en realidad tenemos que tener una estrategia de prevención de fraude que se enfoque en proteger la cuenta porque el 70% del fraude ocurre fuera del checkout”, detalló Spangenberg.

El directivo de Koin dijo que las empresas deben también enfocarse en el comportamiento, pues “un defraudador, un atacante se va a comportar de forma muy diferente en la forma de navegación”.

De acuerdo con cifras del Consejo Ciudadano, los artículos más involucrados en casos de fraude son electrónicos y electrodomésticos (20%), seguidos de servicios y viajes (14% cada uno), vehículos (8%) y ropa o accesorios (8%). Asimismo, identificó que las principales plataformas donde se reportan estos engaños son Facebook (46%), páginas web falsas de comercio electrónico (18%), Instagram (7%) y WhatsApp (6%).

Asimismo, entre las marcas más utilizadas para suplantación mediante sitios apócrifos destacan Volaris, Aeroméxico, Hoteles Riu y BestDay.

Respecto a los montos afectados, en la mitad de los casos las víctimas realizaron pagos de hasta MXN $5,000 pesos, mientras que en un 33% las pérdidas económicas fueron de entre MXN $5,000 y 25,000 pesos.