El 15 de mayo se acerca y con él una de las preguntas más frecuentes entre alumnos y familias de México: ¿habrá clases ese día? La respuesta es no. La Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene marcado el Día del Maestro como jornada no laborable en el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026. La fecha tiene raíz histórica. Desde 1918, cuando el presidente Venustiano Carranza firmó el decreto que estableció el 15 de mayo como conmemoración oficial del trabajo docente, esa jornada quedó fuera del calendario escolar en todo el territorio nacional. El Día del Maestro cae este año en viernes, lo que abre la posibilidad de un puente extendido. De esta manera, los estudiantes podrán tener tres días de descanso seguidos hasta la reincoporación a las aulas el lunes 18 de mayo. Más allá del puente de mayo, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece los días festivos oficiales restantes del año en los que los trabajadores no están obligados a laborar —o deben recibir pago triple si lo hacen. Durante los mismos, los docentes suspendes sus labores y no se dictan clases. Además, el calendario académico contempla las jornadas de Consejo Técnico Escolar (CTE) en la que los alumnos no asisten a las escuelas y otras actividades curriculares. Las siguientes fechas sin clases serán: Tras los anuncios del secretario de Educación, Mario Delgado, sobre el adelanto del receso escolar con motivos del Mundial, la presidenta Claudia Sheinbaum ratificó que el ciclo 2025-2026 permanecerá sin modificaciones y respetará los 185 días de clases fijado. Por lo tanto, el fin de las clases y el inicio de las vacaciones será el próximo 15 de julio, tal como estaba previsto. Sin embargo, las entidades federativas podrán hacer ajustes al calendario ante circunstancias extraordinarias, siempre que se garantice el cumplimiento del plan y programas de estudio, conforme al artículo 87 de la Ley General de Educación.