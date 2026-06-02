Viajar con el pasaporte vencido puede traer problemas serios, pero no por nuevas prohibiciones específicas en Centroamérica, sino por el cumplimiento normal de las reglas migratorias vigentes.

En países como El Salvador, Panamá y Costa Rica, no existe una medida oficial reciente dirigida exclusivamente a ciudadanos mexicanos con pasaporte vencido. Sin embargo, en la práctica, la exigencia fundamental sigue siendo la misma: para ingresar como turista es obligatorio presentar un pasaporte vigente.

El Salvador, Panamá y Costa Rica no dejarán entrar a ciudadanos mexicanos que tengan este problema con su pasaporte

Muchos viajeros creen que los problemas con la documentación se descubren al llegar al destino. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las complicaciones aparecen antes de salir. Cuando un pasaporte está vencido o no cumple con los requisitos migratorios exigidos por el país de destino, las aerolíneas y las autoridades fronterizas pueden impedir el embarque.

Por eso, quienes planean viajar a El Salvador, Panamá o Costa Rica deben verificar que su pasaporte se encuentre vigente antes de iniciar el viaje. Aunque no existe una prohibición reciente dirigida específicamente a los ciudadanos mexicanos, estos países exigen un pasaporte válido para el ingreso de turistas extranjeros.

Requisitos para ciudadanos mexicanos que viajan a El Salvador, Panamá y Costa Rica

Viajar por Centroamérica como ciudadano mexicano es, en general, sencillo, ya que en la mayoría de los casos no se requiere visa de turismo. Sin embargo, cada país establece condiciones migratorias específicas que conviene conocer para evitar contratiempos al llegar.

El salvador

Los mexicanos pueden ingresar a El Salvador sin visa para estancias turísticas de hasta 90 días. A la llegada, las autoridades migratorias pueden solicitar documentación básica como pasaporte vigente (con al menos seis meses de validez), boleto de salida del país y comprobante de hospedaje o dirección de estancia. También es común el pago de una tarjeta de turismo, cuyo costo es de aproximadamente 12 dólares.

Además, el viajero debe demostrar que cuenta con medios económicos suficientes para cubrir su estancia, ya que la decisión final de ingreso siempre recae en el oficial de migración.

Panamá

Panamá también permite la entrada sin visa a ciudadanos mexicanos por turismo o negocios de corta duración, generalmente hasta 90 días. Sin embargo, es uno de los países más estrictos en el control migratorio de la región.

En el ingreso, suelen solicitar pasaporte vigente, boleto de salida del país, reserva de hospedaje y comprobación de solvencia económica, que puede rondar varios cientos de dólares. En algunos casos, el oficial migratorio puede acortar el tiempo de estancia autorizado según el perfil del viajero.

Costa Rica

Costa Rica permite la entrada sin visa a mexicanos por turismo, con estancias que normalmente llegan hasta 90 días (y en algunos casos pueden ser mayores dependiendo del criterio migratorio).

Al igual que en los otros países, se recomienda contar con pasaporte vigente, boleto de salida, reserva de alojamiento y prueba de solvencia económica. Las autoridades migratorias pueden solicitar cualquiera de estos documentos al momento del ingreso.

El Salvador, Panamá y Costa Rica mantienen requisitos migratorios estrictos para viajeros mexicanos, por lo que postergar la renovación del pasaporte puede impedir el ingreso o incluso el embarque hacia estos destinos de Centroamérica. Fuente: Canva

Así puedes renovar tu pasaporte a tiempo y no quedarte varado antes de tu viaje

La renovación del pasaporte mexicano es un trámite que puede realizarse incluso si el documento ya está vencido, sin necesidad de justificar el tiempo transcurrido desde su caducidad. Sin embargo, los tiempos de espera pueden ser un obstáculo si se deja para último momento.

Estos son los pasos básicos para renovarlo:

Agenda una cita en el portal oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): www.gob.mx/tramites/pasaporte . La disponibilidad varía según la ciudad; en zonas metropolitanas la espera puede ser de días o semanas. Reúne los documentos necesarios: acta de nacimiento certificada, identificación oficial vigente (INE o cédula profesional), comprobante de pago de derechos y, si lo tienes, el pasaporte anterior. Realiza el pago de derechos en cualquier banco autorizado antes de acudir a la cita. El costo varía según la vigencia elegida: 3, 6 o 10 años. Acude puntualmente a la Delegación de la SRE correspondiente con toda la documentación.