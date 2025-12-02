El SAT anunció auditoría a todos los contribuyentes de México que cumplan con ciertos requisitos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer los criterios que aplicará desde 2026 para definir qué contribuyentes serán auditados. Se trata de un cambio significativo en México, que afectará directamente a todos los que cumplen con las obligaciones fiscales del organismo.

El documento, publicado por la autoridad fiscal, explica los criterios que se utilizarán para detectar conductas de riesgo y precisar cómo se determina quién entra en un proceso de revisión. El propósito es hacer más transparente el procedimiento, reforzar la recaudación y brindar mayor seguridad jurídica a personas físicas y morales.

El SAT confirmó auditorías a los contribuyentes de México en 2026

Las auditorías no se realizan al azar . Se dirigen a quienes muestran señales que pueden asociarse con evasión, omisión de ingresos o posibles irregularidades en sus operaciones.

¿A quiénes audita el SAT?

Los lineamientos del SAT enlistan los principales indicadores que permitirán medir el nivel de riesgo fiscal. Entre los más relevantes se encuentran:

Operaciones con factureras o nomineras

Se consideran de alto riesgo por su vínculo con la emisión de facturas falsas y esquemas de evasión organizada.

Pérdidas fiscales constantes sin justificación

Declarar pérdidas año tras año sin una explicación económica verificable puede alertar sobre maniobras contables simuladas.

Deducciones improcedentes o sin comprobación

Se revisarán deducciones que no correspondan a actividades reales, estén infladas o no tengan soporte documental.

Discrepancias e ingresos omitidos

Las diferencias entre lo declarado y lo efectivamente vendido, prestado o producido se clasificarán como señales de alerta mediante cruces de información.

Uso indebido de estímulos fiscales

Se vigilará a quienes apliquen beneficios fiscales fuera de la normatividad o sin sustento.

Devoluciones de impuestos irregulares

Las solicitudes sin evidencia sólida o con inconsistencias serán revisadas con mayor detalle.

Riesgos en comercio exterior

Se dará especial seguimiento a las siguientes situaciones:

Importaciones con precios demasiado bajos

Diferencias en mercancía declarada vs. ingresada

Proveedores internacionales considerados de riesgo

¿Qué tipos de contribuyentes regula el SAT?

Los lineamientos fiscales identifican grupos donde se detectó mayor probabilidad de evasión. A todos ellos se aplicará una mayor vigilancia.

Empresas con operaciones internacionales significativas

Contribuyentes con planeación fiscal agresiva

Personas físicas con altos ingresos y posibles discrepancias patrimoniales

Sectores económicos donde la evasión es frecuente

Esto no asegura una auditoría, pero sí un monitoreo más estricto.

¿Cómo puedo evitar tener problemas con el SAT?

Aquellos contribuyentes que deseen evitar las auditorías fiscales deben tener en cuenta que estas no son aleatorias, sino que dependen del nivel de riesgo detectado por sus sistemas.

Quienes cumplen correctamente con sus declaraciones y mantienen orden contable tienen una posibilidad más baja de ser auditados.

A continuación, los consejos que deben tener en cuenta para evitar caer en conductas de riesgo:

Mantener la contabilidad ordenada y declaraciones coherentes

Revisar que las facturas y proveedores sean válidos

Comprobar todas las deducciones

Verificar que ingresos y operaciones coincidan con lo declarado

Conservar documentación soporte en todo momento

Ante cualquier duda o inconveniente, se sugiere ingresar al sitio web oficial del organismo para verificar la actualización de los lineamientos. De esta manera, mantendrás tu economía al día libre de sanciones.