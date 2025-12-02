En esta noticia
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer los criterios que aplicará desde 2026 para definir qué contribuyentes serán auditados. Se trata de un cambio significativo en México, que afectará directamente a todos los que cumplen con las obligaciones fiscales del organismo.
El documento, publicado por la autoridad fiscal, explica los criterios que se utilizarán para detectar conductas de riesgo y precisar cómo se determina quién entra en un proceso de revisión. El propósito es hacer más transparente el procedimiento, reforzar la recaudación y brindar mayor seguridad jurídica a personas físicas y morales.
Las auditorías no se realizan al azar. Se dirigen a quienes muestran señales que pueden asociarse con evasión, omisión de ingresos o posibles irregularidades en sus operaciones.
¿A quiénes audita el SAT?
Los lineamientos del SAT enlistan los principales indicadores que permitirán medir el nivel de riesgo fiscal. Entre los más relevantes se encuentran:
Operaciones con factureras o nomineras
Se consideran de alto riesgo por su vínculo con la emisión de facturas falsas y esquemas de evasión organizada.
Pérdidas fiscales constantes sin justificación
Declarar pérdidas año tras año sin una explicación económica verificable puede alertar sobre maniobras contables simuladas.
Deducciones improcedentes o sin comprobación
Se revisarán deducciones que no correspondan a actividades reales, estén infladas o no tengan soporte documental.
Discrepancias e ingresos omitidos
Las diferencias entre lo declarado y lo efectivamente vendido, prestado o producido se clasificarán como señales de alerta mediante cruces de información.
Uso indebido de estímulos fiscales
Se vigilará a quienes apliquen beneficios fiscales fuera de la normatividad o sin sustento.
Devoluciones de impuestos irregulares
Las solicitudes sin evidencia sólida o con inconsistencias serán revisadas con mayor detalle.
Riesgos en comercio exterior
Se dará especial seguimiento a las siguientes situaciones:
- Importaciones con precios demasiado bajos
- Diferencias en mercancía declarada vs. ingresada
- Proveedores internacionales considerados de riesgo
¿Qué tipos de contribuyentes regula el SAT?
Los lineamientos fiscales identifican grupos donde se detectó mayor probabilidad de evasión. A todos ellos se aplicará una mayor vigilancia.
- Empresas con operaciones internacionales significativas
- Contribuyentes con planeación fiscal agresiva
- Personas físicas con altos ingresos y posibles discrepancias patrimoniales
- Sectores económicos donde la evasión es frecuente
Esto no asegura una auditoría, pero sí un monitoreo más estricto.
¿Cómo puedo evitar tener problemas con el SAT?
Aquellos contribuyentes que deseen evitar las auditorías fiscales deben tener en cuenta que estas no son aleatorias, sino que dependen del nivel de riesgo detectado por sus sistemas.
Quienes cumplen correctamente con sus declaraciones y mantienen orden contable tienen una posibilidad más baja de ser auditados.
A continuación, los consejos que deben tener en cuenta para evitar caer en conductas de riesgo:
- Mantener la contabilidad ordenada y declaraciones coherentes
- Revisar que las facturas y proveedores sean válidos
- Comprobar todas las deducciones
- Verificar que ingresos y operaciones coincidan con lo declarado
- Conservar documentación soporte en todo momento
Ante cualquier duda o inconveniente, se sugiere ingresar al sitio web oficial del organismo para verificar la actualización de los lineamientos. De esta manera, mantendrás tu economía al día libre de sanciones.