El Banco de México alertó a los ciudadanos por el uso de monedas conmemorativas falsas

Las monedas conmemorativas emitidas por el Banco de México (Banxico) han suscitado un notable interés entre los coleccionistas, lo que ha propiciado un incremento en las publicaciones relacionadas con su compra, venta e intercambio. No obstante, esta tendencia ha conllevado un aumento de estafas, especialmente en lo que respecta a piezas altamente demandadas, como las monedas de 10 pesos.

Ante los recientes casos de robos a nivel nacional, el banco ha emitido un mensaje dirigido tanto a los aficionados de la numismática como al público en general, con el fin de prevenir fraudes relacionados con estas monedas.

Banxico alertó a los mexicanos por las monedas conmemorativas que son motivo de fraude y estafa Fuente: narrativas-spin-mx

Conoce los detalles del comunicado oficial y evita pérdidas económicas. Considera algunas características clave para prevenir fraudes.

¿Qué dice Banxico sobre las monedas de 10 pesos?

Desde 1997, las monedas de 10 pesos con centro de plata, pertenecientes a la Familia C, han ganado notable popularidad. Sin embargo, Banxico ha recordado que las piezas actuales siguen en circulación y poseen características específicas de seguridad.

En sus redes sociales, la institución destacó los elementos que las hacen únicas:

Estructura bimetálica

Anillo perimétrico

Núcleo

Canto estriado

Ensamblaje

¿Cómo es la moneda oficial de 10 pesos?

En el anillo perimétrico se incluye el valor facial en la parte superior, el año de acuñación a la izquierda y la ceca de la Casa de Moneda de México a la derecha.

En el anverso aparece el Escudo Nacional, mientras que en el reverso se observa la Piedra del Sol Azteca, con la imagen de Tonatiuh portando la máscara de fuego.

¿Qué hacer si recibes una moneda falsa?

Lo recomendable es llevar la pieza a una sucursal bancaria, donde será enviada sin costo al Banco de México para su análisis.

En caso de recibir una moneda sospechosa de ser falsa, Banxico recomienda no usarla para hacer pagos, ya que hacerlo podría constituir un delito federal con penas de hasta 12 años de prisión.

Si al intentar pagar alguien indica que una moneda o billete parece falso, debe solicitar la devolución de la pieza, ya que solo las entidades bancarias pueden retenerlas. A cambio, deben entregar un documento denominado “Recibo de retención de piezas presuntamente falsas o alteradas”.

Las autoridades evaluarán el ejemplar y, en un plazo máximo de 10 días hábiles, notificará el resultado. Si la pieza es auténtica, se devolverá su valor; si se confirma que es falsa, no habrá reembolso.