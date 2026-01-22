Claudia Sheinbaum confirmó que el Fondo de Pensiones para el Bienestar está completamente operativo. Esta iniciativa representa una transformación profunda para millones de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que, bajo el esquema de cuentas individuales (Afores), enfrentaban la perspectiva de retirarse con ingresos mínimos que apenas alcanzaban para subsistir.

La mandataria describió esta medida como una reparación necesaria frente a las reformas implementadas hace casi tres décadas. Durante su conferencia matutina, ejemplificó el cambio: un trabajador que ganaba 16,000 pesos mensuales ya no recibirá 4,000 pesos de pensión, sino que podrá jubilarse manteniendo sus 16,000 completos de manera automática.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar busca garantizar una tasa de reemplazo del 100%, permitiendo que jubilados del IMSS e ISSSTE mantengan en su retiro el mismo ingreso que percibían como trabajadores activos. Fuente: EFE Isaac Esquivel

El fin de las pensiones de miseria: cómo funciona el nuevo esquema

El principal objetivo del Fondo de Pensiones para el Bienestar es garantizar lo que los especialistas llaman “tasa de reemplazo del 100%”. Esto significa que el monto de la pensión será equivalente al último salario registrado del trabajador , eliminando la brecha que convertía el retiro en una etapa de precarización económica.

Bajo el sistema anterior de Afores, los trabajadores podían terminar recibiendo apenas entre 30% y 40% de su sueldo activo. Esta reducción drástica obligaba a miles de adultos mayores a seguir trabajando o depender económicamente de sus familias.

El nuevo mecanismo opera como un complemento automático: el gobierno federal deposita la diferencia entre lo que entrega el sistema de cuentas individuales y el 100% del último salario. No se trata de sustituir las Afores, sino de corregir su insuficiencia estructural mediante recursos presupuestarios directos.

Quiénes pueden acceder al Fondo de Pensiones para el Bienestar

El programa está diseñado específicamente para quienes se jubilaron o se jubilarán bajo el régimen de cuentas individuales. Los requisitos establecidos incluyen estar inscrito en el IMSS (Ley 1997) o en el ISSSTE (reforma 2007), haber cumplido con las semanas o años de cotización mínimos requeridos, y tener una pensión inicial inferior al 100% del último salario.

La solicitud del complemento se realizará mediante un procedimiento que el Gobierno Federal está habilitando. Los trabajadores deberán presentar su documentación comprobatoria del último salario registrado y demostrar que su pensión calculada por la Afore no alcanza el monto completo.

Este beneficio no aplica para quienes se jubilaron bajo el régimen anterior (Ley del IMSS 1973), ya que ese esquema ya contemplaba pensiones basadas en el salario promedio de los últimos años laborados con tasas de reemplazo superiores.

Con el nuevo esquema, el Estado complementa automáticamente las pensiones calculadas por las Afores, corrigiendo las reducciones que durante años dejaron a millones de adultos mayores con ingresos insuficientes. Fuente: archivo

Fechas clave: cuándo cobran pensionados de IMSS e ISSSTE en febrero

Para febrero 2026, el IMSS realizará el depósito de pensiones el martes 3 de febrero, primer día hábil del mes, ya que el domingo 1 no es laborable. Los beneficiarios podrán acceder a su dinero mediante transferencia bancaria o retiro en ventanilla según su modalidad registrada.

Por su parte, el ISSSTE adelantó su calendario y pagará el viernes 30 de enero, último día hábil del mes anterior. Esta decisión busca que los jubilados cuenten con recursos disponibles para cubrir gastos de fin de mes sin esperar a los primeros días de febrero.