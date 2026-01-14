La Secretaría de Trabajo de la CDMX lanzó un reclutamiento presencial con vacantes permanentes en seguridad, salud y servicios, con salarios de hasta 20 mil pesos mensuales.

La Secretaría de Trabajo de la Ciudad de México abrió un nuevo proceso de reclutamiento presencial para personas que buscan empleo formal, con contrato permanente y sueldos competitivos en sectores clave como seguridad privada, atención médica y servicios administrativos.

A través del Periódico Ofertas de Empleo, la Secretaría de Trabajo de CDMX anunció vacantes con salarios que van desde los 8 mil hasta los 20 mil pesos mensuales, dirigidas a personas con distintos niveles de escolaridad, desde primaria hasta licenciatura, sin intermediarios ni pagos obligatorios.

Oferta de trabajo 2026

Reclutamiento presencial y vacantes destacadas

El proceso se realizará en el Módulo de Atención de Álvaro Obregón, donde se ofertan puestos como guardia de seguridad élite y paramédico para la empresa AVIV, además de otras oportunidades en seguridad, ventas, cobranza y atención al cliente.

Las vacantes incluyen opciones de tiempo completo, horarios definidos o a convenir en entrevista, y requieren experiencia variable, desde ninguna hasta dos años. La Secretaría de Trabajo subrayó que todos los servicios son completamente gratuitos.

“Asiste a nuestro Módulo de Atención en Álvaro Obregón y postúlate a las vacantes de guardia de seguridad élite y paramédico que ofrece la empresa AVIV”, informó la Secretaría de Trabajo CDMX. Secretaría de Trabajo CDMX

Sueldos, requisitos y niveles de escolaridad

Entre las ofertas destacan salarios de hasta 20 mil pesos para gestores de proyectos y hasta 16 mil pesos en atención al cliente bilingüe y asistencia administrativa, además de empleos operativos en Walmart, Sanborns y empresas de seguridad privada.

Fechas: 15 y 19 de enero

Horario: 10:00 a 14:00 horas

Sede: Canario S/N esquina Calle 10, Tolteca

No se solicita ningún pago para la contratación

Denuncias: SneTel 800 841 2020

“Para ser contratado en cualquiera de las vacantes que aquí se publican, no requiere hacer pago o depósito alguno, si le solicitan algún pago denuncia al SneTel 800 841 2020”, remarcó la Secretaría de Transporte de CDXM.