Este lunes, 1 de junio de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.5406 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.31%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.58 pesos y un mínimo de 12.58 pesos.

El Dólar canadiense registró una leve subida semanal de 0.13%, pero en el último año acumula una caída de 6.96%, lo que sugiere una tendencia bajista pese al repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense registró una baja inicial de varios días, luego un repunte sostenido y un leve retroceso final, dejando un balance general cercano a la estabilidad pese a la volatilidad.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana es del 2.87%, considerablemente menor que su volatilidad anual del 7.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores, con un dato de -1 positivo que indica un incremento en su valor. Esta alza sugiere que el Dólar canadiense se ha fortalecido frente a otras monedas en el mercado.

En contraste, si la tendencia fuera a la baja, el Dólar canadiense estaría perdiendo valor y si se mantuviera estable, significaría que su cotización no presenta cambios significativos. Por lo tanto, la tendencia actual favorable podría verse impulsada por factores económicos positivos en Canadá.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.