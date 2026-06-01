En esta noticia Consubanco compra activos de CIBanco

Consubanco, institución mexicana propiedad de la familia Chedraui, visitará la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) donde busca emitir hasta 1,300 millones esta semana, de acuerdo con documentos entregados.

Se trata de la tercera emisión de los certificados, bajo el amparo de un programa por hasta MXN$10,000 millones; con opción de sobreasignación por hasta MX$3,000 millones, mismos que serán utilizados para el pago de pasivos de los certificados “CSBANCO23”) así como para capital de trabajo y fines corporativos en general.

La emisión cuenta con la calificación “A” por parte de Fitch y HR Ratings, misma que indica que la emisora tiene un nivel bajo de incumplimiento de sus obligaciones financieras. De acuerdo con Fitch Ratings, la calificación de Consubanco muestra “una posición favorable de mercado en préstamos de nómina con cobranza delegada para trabajadores de sector público”.

De acuerdo con el prospecto de colocación, la vigencia del programa muestra un lapso de cinco años. Para la emisión, Monex funge como su representante común, en tanto que Punto Casa de Bolsa se mantiene como intermediario colocador.

Consubanco compra activos de CIBanco

Apenas en marzo pasado, Consubanco recibió la autorización por parte de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) para adquirir la cartera de CIBanco, firma que fue disuelta tras verse implicada en una serie de señalamientos por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por lavado de dinero.

A través de un comunicado, el regulador mexicano explicó que la operación incluye la compra de sus negocios de crédito comercial, Infonavit, hipotecaria de Vivienda, personales, automotriz, IMSS, en situación especial, además del negocio Arrendamiento de Finanmadrid.

La institución bancaria además se caracteriza por adquirir firmas emproblemadas como Banco Ahorro Famsa donde pagó cerca de MXN$867 millones.

Consubanco, que inicio operaciones como banca múltiple en 2012, reportó un aumento de 119% en la utilidad neta a MXN$1,185 millones. Además, su cartera mostró una diversificación de 76% descuentos vía nómina y 24% vehículos de fondeo.

Al cierre de 2025, la firma ostentó la cuarta posición como la institución financiera más relevante en créditos personales dentro del sistema financiero mexicano, solo después de Banco Azteca, BBVA y Banamex, de acuerdo con datos de la empresa.

De acuerdo con el reporte financiero al primer trimestre de 2026, Consubanco cuenta con un monto superior a los MXN$4,200 millones en préstamos bancarios.