Este lunes, 1 de junio de 2026, la cotización deleuro llegó a 20.187 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.18%.

En el mercado del Euro, la última semana mostró un leve avance de 0.33%, pero en el último año acumula una caída de -7.65%, señalando debilidad de fondo pese al repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días el euro registró caídas iniciales, un repunte marcado a mitad de periodo con tres avances seguidos y oscilaciones posteriores, cerrando prácticamente sin variación neta.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.06%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, considerando que la volatilidad anual ha sido del 5.83%.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, con un dato de -1 que ha sido superior a los valores de días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en relación con otras divisas, lo cual es una señal favorable para los inversores.

En comparación con los días pasados, esta alza en la cotización del Euro sugiere que hay un aumento de la confianza en la economía del área euro. Sin embargo, es fundamental seguir monitoreando el mercado para evaluar si esta tendencia se mantendrá a largo plazo.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.1 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.