La Ley Silla ya es una realidad en México y obliga a las empresas a garantizar asientos con respaldo y pausas de descanso durante la jornada laboral.

La jornada laboral en México cambia de manera estructural tras la publicación del decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo. La llamada Ley Silla establece nuevas obligaciones patronales para proteger la salud y el bienestar de las personas trabajadoras.

Con estas modificaciones, el Congreso mexicano busca erradicar prácticas que obligaban a permanecer de pie durante toda la jornada laboral. El decreto reconoce el derecho al descanso periódico y a condiciones laborales más dignas en sectores clave.

Fuente: Presidencia de México Presidencia de México

¿Qué establece la Ley Silla en la Ley Federal del Trabajo?

El artículo 132, fracción V, obliga a las personas empleadoras a “proveer el número suficiente de asientos o sillas con respaldo” para la ejecución de funciones o descansos periódicos durante la jornada laboral.

La disposición aplica principalmente en sectores de servicios, comercio y centros de trabajo análogos, y también en establecimientos industriales “cuando lo permita la naturaleza del trabajo”, de acuerdo con el texto publicado en el Diario Oficial.

Nuevas prohibiciones para las empresas

El decreto adiciona la fracción XVII Bis al artículo 133, donde se prohíbe expresamente “ obligar a las personas trabajadoras a permanecer de pie durante la totalidad de la jornada laboral ”.

Asimismo, se establece que no se puede impedir que las y los trabajadores “tomen asiento periódicamente durante el desarrollo de sus funciones”, reforzando el carácter obligatorio del derecho al descanso físico durante el trabajo.

Más beneficios para en la jornada laboral.

Pausas activas y descansos obligatorios durante la jornada

La reforma refuerza el derecho a descansos periódicos al establecer que los asientos con respaldo deben usarse no solo para funciones laborales, sino también para pausas activas durante la jornada, evitando afectaciones a la salud por permanecer de pie.

El artículo 423 indica que los reglamentos interiores deberán contemplar “tiempo destinado para las comidas y periodos obligatorios de reposo”, alineando las pausas activas con la Ley Silla y garantizando descansos efectivos dentro del horario laboral.

Cambios en reglamentos internos y entrada en vigor

El artículo 423 fue reformado para exigir que los reglamentos interiores incluyan normas que regulen el uso de asientos con respaldo durante la jornada, conforme a lo previsto en el artículo 132.

El decreto también señala en sus transitorios que la reforma entrará en vigor a los 180 días naturales posteriores a su publicación, otorgando un plazo a las empresas para adecuar espacios, reglamentos y prácticas laborales.