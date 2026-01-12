En esta noticia Poco empleo

El Plan México, la estrategia del Gobierno Federal para acelerar el desarrollo del país, no ha logrado cumplir con sus metas, después de un año de implementación, advierte el centro de estudios México, ¿Cómo vamos?.

El programa fue presentado el 13 de enero del año pasado por la presidenta Claudia Sheinbaum y plantea 13 metas para el desarrollo económico del país y de los mexicanos.

Sin embargo, entre los principales indicadores, el plan todavía no alcanza sus objetivos. Por ejemplo, la inversión: entre el tercer trimestre de 2024 y el mismo lapso de 2025, el indicador bajó de 24.8% a 22% del Producto Interno Bruto (PIB).

La meta 2 del Plan México es elevar la proporción de inversión respecto al PIB por arriba de 25% a partir de 2026 y arriba del 28% en 2030.

Sin embargo, no se prevé que estas cifras se puedan alcanzar en los años prospectados, debido a que existe poco espacio en el presupuesto público para acelerar la inversión, debido a los altos niveles de deuda.

“La inversión pública se ha convertido en variable de ajuste en las finanzas públicas desde hace décadas. Adicionalmente, la disminución en la inversión se verá impulsada por la reducción de los recursos que se destinan a proyectos de infraestructura financiados a través de Pidiregas y APP”, señala el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

México, ¿cómo vamos? señaló que la inversión es el principal motor de crecimiento económico y de generación de empleos de calidad.

Por ello, el cumplimiento de esta meta es fundamental para posicionar a México entre las 10 economías más grandes del mundo (Meta 1), generar 1.5 millones de empleos adicionales en manufactura avanzada y sectores estratégicos (Meta 3) y aumentar en 15% el valor agregado nacional en las cadenas de valor globales (Meta 5).

Además, el organismo no gubernamental señaló que en México, 90% de la inversión es privada, por lo que fortalecer la certeza jurídica es fundamental para evitar que se desincentive.

Poco empleo

Además, durante el año pasado se crearon 278, 697 empleos formales nuevos, lo que se quedó lejos de la meta de 1.2 millones de empleos en un año, o bien, 100 mil puestos nuevos mensuales.

“No alcanzar los 100 mil puestos de trabajo mensual implica que este ritmo no es suficiente para incorporar a las personas que mes con mes se suman a la Población Económicamente Activa (PEA). El registro al cierre del 2025 es el segundo acumulado más bajo (después de 2024) desde el 2003, sin contar años de crisis como la Gran Crisis Financiera (2008–2009) y la pandemia de Covid-19 (2020)”, señaló México, ¿Cómo vamos?.

La meta 3 del Plan México es crear 1.5 millones de empleos adicionales en manufactura y sectores como la manufactura o de alta especialidad tecnológica.

De acuerdo con el registro del IMSS en industrias de la transformación encontramos una pérdida de (-)127,200 puestos de trabajo en 2025, situación no vista desde la Gran Crisis Financiera de 2008-2009 cuando se perdieron (-)257,302 y (-)113,527 puestos de trabajo en estas industrias, respectivamente.

“Este dato es preocupante, ya que México no se encuentra en una crisis económica aún cuando el sector exportador es un motor de crecimiento en línea con el dinamismo de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos”, alertó México, ¿Cómo vamos?.