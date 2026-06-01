Al inicio del sexto mes del año, las principales encuestas de especialistas económicos y el Banco de México coincidieron en el pronóstico puntual del crecimiento del Producto interno Bruto (PIB) del país para este año, aunque la expectativa apunta a un crecimiento bajo, comparado con el potencial de la economía, establecido en 2%.

Los bancos de México informaron cuál es la situación de la economía nacional. Fuente: Archivo

La Encuesta entre especialistas económicos del Banco de México redujo el pronóstico a 1.1%, en línea con la reducción hecha por el banco central en el Informe trimestral de la economía enero-marzo 2026.

También la última encuesta de Citi redujo la expectativa a una mediana de 1.1% y solo el pronóstico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se mantiene por encima de 2%.

La encuesta de Banxico señala que México se mantiene como su peor enemigo, pues el principal factor que obstaculiza el crecimiento de la economía nacional sigue siendo la gobernanza, con 42% de las menciones, un alza de tres puntos porcentuales respecto a la encuesta de mayo.

Dentro de este apartado, la inseguridad pública se mantiene como el principal problema, con 19% de las menciones, mientras que la falta del Estado de Derecho obtuvo 9% de las menciones y la incertidumbre política se ubicó en 6%.

Por otra parte, la debilidad del mercado interno gana terreno entre los principales riesgos para la economía, pues la proporción de respuestas aumentó de 5% a 8% de las respuestas.

Asimismo, la ausencia de cambio estructural en el país alcanzó 9% de las menciones y la incertidumbre sobre la situación económica alcanzó su mayor nivel desde diciembre de 2025, con 7% de las menciones.

Además, los especialistas volvieron a poner en cero la percepción sobre si es un buen momento para invertir en México, algo que solo ha sucedido en octubre de 2001, febrero de 2009, noviembre de 2016, mayo y octubre de 2019, marzo, abril, junio y agosto de 2020, diciembre de 2025 y marzo de 2026.

Finalmente, ocho de cada 10 encuestados creen que la economía no está mejor que el año pasado, cuando el PIB creció 0.8%.