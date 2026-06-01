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Las manchas de humedad en las paredes son un problema frecuente en viviendas y edificios.

Además del deterioro visual, pueden generar mal olor, moho y desprendimiento de pintura.

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La acumulación de agua en muros y techos suele estar relacionada con filtraciones o fallas estructurales.

El truco casero que pocos saben para recuperar una pared caída por la humedad: sin contratar a albañiles.
El truco casero que pocos saben para recuperar una pared caída por la humedad: sin contratar a albañiles.Fuente: ShutterstockShutterstock

Por qué aparece la humedad en casas y edificios

Entre las causas más comunes aparecen las tuberías dañadas, goteras en techos, problemas de impermeabilización, condensación por falta de ventilación y fugas en baños o cocinas.

También puede producirse por humedad que sube desde el suelo, grietas que permiten el ingreso de agua o períodos de lluvias intensas y clima húmedo.

Adiós a la humedad en las paredes: los ingredientes para preparar el sellador artesanal

La solución casera que se volvió viral propone elaborar un sellador económico con ingredientes de uso cotidiano.

Para prepararlo se necesita: una taza de bicarbonato de sodio, una cucharada de sal, una cucharada de jabón para lavaplatos, tres tazas de agua y dos tazas de vinagre.

También hacen falta un cepillo, una esponja y jabelga para el acabado final.

Se recomienda utilizar guantes, lentes de protección y cubrebocas durante el procedimiento.

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Cómo aplicar la mezcla sobre la pared: paso a paso

  1. El primer paso consiste en preparar la mezcla con el bicarbonato, la sal y el jabón para lavaplatos en un recipiente grande. Luego se agregan lentamente el agua y el vinagre hasta obtener una preparación homogénea.
  2. Antes de aplicar el producto, es necesario limpiar la superficie afectada. Con un cepillo deben retirarse restos de pintura, yeso o material levantado por la humedad para dejar la pared lo más lisa posible.
  3. Después, la mezcla se coloca con una esponja sobre toda la zona dañada y se deja secar completamente.
  4. Finalmente, se aplica jabelga para revestir la pared y reforzar la protección contra futuras filtraciones.