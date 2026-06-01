Adiós humedad: la planta que ayuda a eliminar el moho de la casa. Foto: Shutterstock

Las manchas de humedad en las paredes son un problema frecuente en viviendas y edificios.

Además del deterioro visual, pueden generar mal olor, moho y desprendimiento de pintura.

La acumulación de agua en muros y techos suele estar relacionada con filtraciones o fallas estructurales.

El truco casero que pocos saben para recuperar una pared caída por la humedad: sin contratar a albañiles. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué aparece la humedad en casas y edificios

Entre las causas más comunes aparecen las tuberías dañadas, goteras en techos, problemas de impermeabilización, condensación por falta de ventilación y fugas en baños o cocinas.

También puede producirse por humedad que sube desde el suelo, grietas que permiten el ingreso de agua o períodos de lluvias intensas y clima húmedo.

Adiós a la humedad en las paredes: los ingredientes para preparar el sellador artesanal

La solución casera que se volvió viral propone elaborar un sellador económico con ingredientes de uso cotidiano .

Para prepararlo se necesita: una taza de bicarbonato de sodio, una cucharada de sal, una cucharada de jabón para lavaplatos, tres tazas de agua y dos tazas de vinagre.

También hacen falta un cepillo, una esponja y jabelga para el acabado final.

Se recomienda utilizar guantes, lentes de protección y cubrebocas durante el procedimiento.

Cómo aplicar la mezcla sobre la pared: paso a paso