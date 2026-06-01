El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal del Trabajo que obliga a los empleadores a permitir el home office cuando lluvias torrenciales e inundaciones pongan en riesgo la seguridad o el traslado de sus trabajadores.

La medida, aprobada el sábado 31 de mayo de 2026, todavía debe ser ratificada por la Cámara de Diputados federal, pero de hacerlo, beneficiaría a todos los trabajadores del país.

La ley que permitiría a los trabajadores faltar en caso de lluvias extremas e inundaciones

La reforma establece que cuando ocurran fenómenos naturales que afecten la movilidad —como lluvias torrenciales que provoquen encharcamientos, cierres viales o la suspensión del transporte público— los trabajadores tendrán derecho a solicitar quedarse en casa o en un lugar distinto a su centro de trabajo. El patrón no podrá negarse si las condiciones climáticas representan un riesgo real para el traslado o la integridad física del empleado.

Home office por lluvias e inundaciones: la nueva reforma laboral que permitiría faltar al trabajo sin sanciones. Dragos Condrea

¿Por qué surgió esta iniciativa y quién la impulsó?

La diputada morenista Leonor Gómez Otegui, autora de la iniciativa, argumentó ante el pleno que durante 2025 y lo que va de 2026, la Ciudad de México vivió fenómenos meteorológicos cada vez más intensos e impredecibles. Según la legisladora, exigir a los trabajadores que se presenten a sus empleos en esas condiciones equivale a un acto de “profunda insensibilidad”.

Por su parte, el diputado Juan Estuardo Rubio Gualito, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, destacó que los encharcamientos generan colapsos en el transporte público que hacen materialmente imposible llegar hacia el trabajo.

Congreso de CDMX aprueba iniciativa para proteger a trabajadores durante lluvias extremas y desastres naturales Shutterstock

¿Qué falta para que la ley entre en vigor y a quiénes beneficiaría?

Aunque el dictamen fue aprobado de forma unánime en el Congreso de CMDX, la reforma modifica los artículos 57 y 68 Bis de la Ley Federal del Trabajo, que es de alcance nacional. Por eso, la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX enviará el texto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que tendrá la última palabra.