El mercado del retail en México está experimentando una transformación silenciosa. Las grandes cadenas que durante años dominaron los centros comerciales ahora se enfrentan a un nuevo límite: ya no hay espacio disponible para abrir más tiendas departamentales grandes. Entre ellas, Liverpool destaca por encima de todas.

A pesar de esta nueva limitación, la compañía ha optado por rediseñar su estrategia y apostar por un modelo más ágil y cercano al consumidor . Con esta decisión, Liverpool deja atrás la dependencia de las enormes tiendas para enfocarse en un formato que promete generarle rentabilidad, aún en las zonas del país que se encuentran más saturadas.

Liverpool cierra varias tiendas departamentales en México

Conoce los detalles de esta situación y evita problemas al hacer las compras.

¿Qué nueva estrategia transformará permanentemente a Liverpool?

El cambio que transformará la forma en que los mexicanos realizan sus compras se denomina Liverpool Express. Este formato, cuyas operaciones se iniciaron en 2023, se ha consolidado como un pilar fundamental en el crecimiento de la empresa. Su éxito radica en una combinación de tecnología, practicidad y una novedosa experiencia de compra.

Las tiendas Liverpool Express tienen un tamaño que oscila entre100 y 300 metros cuadrados, lo cual es considerablemente menor en comparación con las sucursales tradicionales. Esta característica les permite establecerse en zonas céntricas, corredores urbanos y espacios comerciales reducidos.

La importancia de Liverpool Express en el desarrollo empresarial

Este modelo implica menores costos operativos, tanto en inversión como en personal. El director general de Liverpool, Enrique Güijosa, ha descrito estos formatos como “mucho más pequeños, todos en renta, que requieren poca inversión y poca gente para operarlos”.

Entre los propósitos por los cuales se ha apostado a esta nueva estrategia comercial, se destaca la búsqueda por mantener la cercanía con los consumidores en lugares donde ya no hay espacio en blanco para abrir tiendas grandes.

Durante el tercer trimestre de 2025, la compañía abrió siete nuevas tiendas Express, alcanzando un total de 59 unidades. En ese mismo periodo, la inversión —incluidos los fideicomisos inmobiliarios— ascendió a 6,659 millones de pesos, lo que refleja la relevancia que se le ha otorgado a este formato dentro del plan de expansión nacional.

Para 2025, la empresa proyecta invertir entre 10,000 y 11,000 millones de pesos, de los cuales una parte significativa se destinará a la expansión del modelo Express, con 20 a 25 nuevas aperturas previstas para el año. Además, la empresa planea reabrir una tienda tradicional, reconvertir otra al formato suburbano y sumar tres nuevas tiendas Suburbia.