En esta noticia BMV, Volaris y Liverpool en el IPC de la BMV

El Mercado Mexicano de Derivados (MexDer) anunció el listado de contratos de futuro y de opción sobre acciones de seis emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), entre ellas BMV (BOLSA), Volaris (VOLAR), Liverpool (LIVEPOL), Chedraui (CHDRAUI), La Comer (LACOMER) y Vesta (VESTA).

El objetivo de estos nuevos instrumentos es que los inversionistas puedan cubrirse ante movimientos en el precio de estas acciones, administrar riesgos, optimizar el uso de capital y construir estrategias de inversión más sofisticadas, lo que fortalece la profundidad y funcionalidad del mercado accionario mexicano.

Los contratos de futuro son instrumentos financieros mediante los cuales dos partes acuerdan comprar o vender un activo, en este caso, acciones, a un precio determinado y en una fecha futura establecida.

Mientras que los contratos de opción otorgan al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el activo subyacente a un precio previamente pactado y dentro de un periodo específico, a cambio del pago de una prima.

Las seis empresas que estrenan contratos de futuros y de opciones pertenecen al principal índice bursátil más líquido de la BMV -Índice de Precios y Cotizaciones-. Su incorporación al mercado de derivados ocurre en un entorno en el que la volatilidad y la gestión eficiente del capital han cobrado mayor relevancia para inversionistas institucionales y participantes sofisticados.

En los últimos 12 meses, las acciones de Grupo BMV acumulan un retorno de 12.1%, La Comer 11.54%, Volaris 1.63%, Vesta 0.24%; mientras que las pérdidas son de Liverpool con una caída de 3.18% y Chedraui de 0.35%.