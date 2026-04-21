La última semana de abril transcurre con grandes noticias para los ciudadanos mexicanos que se encuentren registrados a una de las asistencias económicas más solicitadas de todo el territorio azteca. El Banco del Bienestar, entidad encargada de dispersar los recursos correspondientes a los distintos programas sociales que otorga el Gobierno de México, informó a los habitantes del país que se les depositará un total de 11,600 pesos si logran cumplir con uno de los requisitos esenciales establecidos por la administración nacional. Para mayor información, se aconseja tomar nota del calendario de pagos que difundió el banco a través de sus distintos canales oficiales de comunicación. Checa todos los detalles al respecto. El Banco del Bienestar confirmó a través de sus canales oficiales de comunicación, como la red social X, que durante el transcurso de los próximos días y hasta el primer día de mayo, depositará 11,600 pesos a los beneficiarios de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. Se trata de uno de los apoyos financieros más populares del territorio azteca, ya que permite a ciertos alumnos del país acceder a un monto específico de dinero para hacer frente a sus gastos de estudio. Los depósitos por 11,600 pesos que entrega el Banco del Bienestar a los beneficiarios de Jóvenes Escribiendo el Futuro corresponden a los primeros 2 bimestres del corriente año; es decir, enero-febrero y marzo-abril. Por esta razón, quienes se encuentren asignados para recibir este apoyo económico verán acreditada una paga doble (los 11,600 pesos) y tendrán que tomar nota del calendario de pagos difundido por la entidad. Cabe recordar que la asignación de recursos se lleva a cabo por orden alfabético. Esto implica que cada beneficiario tiene asignada una fecha de cobro en función de la letra inicial de su primer apellido.