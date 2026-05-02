La Secretaría de Finanzas confirmó que los conductores con placas expedidas antes del 2021 deberán realizar nuevamente el trámite de reemplacamiento en 2026 o enfrentar sanciones. La medida forma parte del programa obligatorio para mantener actualizado el padrón vehicular en el Estado de México. De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, todos deben cumplir con el proceso “los contribuyentes propietarios o poseedores de vehículos de servicio particular que porten placas de circulación expedidas en 2021”. En caso de no hacerlo, se advierte que podrían recibir multas y restricciones administrativas. El programa de reemplacamiento 2026 establece un calendario obligatorio basado en el último dígito de las placas. Este proceso busca ordenar el registro vehicular y reforzar la seguridad pública mediante una mejor identificación de los automóviles en circulación. Finanzas señaló que el trámite estará disponible del 1 de abril al 31 de agosto de 2026. Además, puede realizarse en línea, lo que facilita el proceso para los conductores y reduce tiempos de espera en módulos presenciales. No realizar el reemplacamiento puede traer consecuencias importantes para los automovilistas. Entre ellas se incluyen sanciones económicas y administrativas que afectan directamente la circulación del vehículo y su situación legal. La Secretaría advierte que los conductores podrían ser acreedores a “una sanción consistente en 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente”. Por otra parte, existe el riesgo de que las placas sean retiradas por las autoridades. Otra de las consecuencias relevantes es que el vehículo podría ser enviado al depósito, además de quedar imposibilitado para realizar la verificación vehicular. Esto limita su uso cotidiano y puede generar gastos adicionales para los propietarios. El programa no solo implica obligaciones, también ofrece beneficios fiscales importantes. Por ejemplo, se contempla la condonación del 100% en adeudos de tenencia y refrendo de años anteriores para quienes cumplan con el trámite en tiempo y forma. Asimismo, realizar el reemplacamiento permite mantener en regla el vehículo, incrementar su valor de reventa y contribuir a la seguridad pública. La autoridad destaca que este proceso brinda certeza jurídica y patrimonial a los conductores del Estado de México.