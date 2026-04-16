El Senado de la República aprobó la salida de 255 elementos de las Fuerzas Armadas de México para participar en entrenamientos internacionales en Estados Unidos y en un ejercicio multinacional en el Caribe durante 2026. La decisión se tomó sin debate y con amplio respaldo: 90 votos a favor y solo tres abstenciones. La autorización responde a una solicitud del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum y forma parte de los acuerdos de cooperación militar entre México y Estados Unidos. No se trata de misiones de combate, sino de capacitación estratégica y fortalecimiento operativo. El permiso aprobado contempla el despliegue de dos grupos distintos de militares mexicanos hacia dos destinos: territorio estadounidense y el Caribe. En total participarán: El objetivo principal es mejorar las capacidades tácticas, la coordinación entre fuerzas y la respuesta ante escenarios de alta complejidad, en línea con estándares internacionales. Los 135 elementos que viajarán a Estados Unidos recibirán adiestramiento especializado en el Camp Shelby Joint Forces Training Center, una de las principales instalaciones militares para entrenamiento avanzado. Las capacitaciones se realizarán entre agosto y septiembre de 2026 e incluirán: El entrenamiento será coordinado por el Comando Norte de Estados Unidos, que trabaja con países aliados en este tipo de ejercicios. Los militares mexicanos viajarán con equipo táctico y armamento, pero sin municiones, y serán trasladados en aeronaves oficiales. El segundo despliegue llevará a 120 marinos mexicanos a Antigua y Barbuda, donde participarán en el ejercicio multinacional TRADEWINDS 2026. Este operativo se desarrollará del 25 de mayo al 26 de junio y reunirá a fuerzas armadas de 24 países, bajo la coordinación del Comando Sur de Estados Unidos. El ejercicio tiene tres objetivos centrales: Los marinos mexicanos partirán desde el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, a bordo de un buque patrulla oceánica. En México, la Constitución Política establece que cualquier salida de tropas al extranjero debe contar con la aprobación del Senado de la República. Este mecanismo busca: