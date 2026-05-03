La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España. El clima en España será inestable, con cielos nubosos o cubiertos y algunas áreas del sur y oeste experimentando claros al final del día. Habrá precipitaciones y tormentas, especialmente en los tercios norte y este, además de Baleares, donde se esperan chubascos intensos en la primera mitad del día. Las temperaturas máximas descenderán en el Cantábrico y Galicia, mientras que el interior este y centro norte verán aumentos. Habrá viento flojo en general, con ráfagas moderadas en Baleares y Ampurdán. En Canarias, el clima será estable con cielos poco nubosos al sur y nubosos al norte. El clima en Madrid será nuboso con grandes claros, chubascos dispersos en la Sierra, temperaturas de 9 a 20 grados y viento flojo del suroeste. Cielos nubosos con lluvias débiles y dispersas, nubes bajas y posibles brumas matinales; mínimas en descenso en el oeste, pocos cambios en el resto y vientos flojos que tenderán a oeste por la tarde con intervalos moderados. El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso y chubascos en la mitad occidental y de manera dispersa en la oriental, aunque se espera que remitan al final del día. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 24 grados, con un ligero ascenso en el Pirineo y vientos moderados en el Ampurdán. El clima en Aragón se presentará con un cielo muy nuboso y chubascos que podrán ir acompañados de tormenta, con posibilidades de ser localmente intensos. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9 grados y una máxima de 24 grados y se esperan vientos flojos a moderados, predominando del sur en el Pirineo y del este en el resto de la región. El clima en Asturias se presentará con intervalos nubosos que aumentarán a nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos, especialmente en la mitad oriental donde pueden ser localmente fuertes. Las temperaturas descenderán entre 17 y 8 grados, con vientos flojos del sur que cambiarán a moderados del oeste en el litoral. Cielo nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos con tormenta, localmente fuertes. Temperaturas con pocos cambios: máxima 22°C y mínima 9°C. Viento flojo a moderado del este, rolando a sur flojo, con brisas costeras por la tarde. Predominarán cielos poco nubosos, con intervalos en el norte y este durante las primeras y últimas horas y evolución en las islas occidentales en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 23 grados, con un ligero a moderado ascenso en medianías y cumbres de la provincia occidental, mientras que el viento será del noreste, moderado en las islas orientales y flojo en las occidentales. En la Comunidad Valenciana habrá cielos muy nubosos, chubascos con tormenta fuertes en el interior, aislados y más débiles en el litoral, temperaturas sin cambios y viento flojo a moderado del este. El clima en Castilla y León estará nuboso en general, con algunos claros temporales en la meseta; se esperan chubascos tormentosos, especialmente en el tercio norte, este y zonas de montaña, siendo ocasionales en el resto, con probables brumas a primeras horas. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente a 4 grados, mientras que las máximas se mantendrán alrededor de 21 grados, con vientos del oeste o suroeste, flojos a moderados, más intensos en las horas centrales y al inicio de la tarde. Predominarán cielos nubosos con chubascos, localmente fuertes en la mitad oriental, especialmente en la Alcarria y la Ibérica por la madrugada y en Albacete y gran parte de Cuenca por la tarde. Se prevén brumas y nieblas matinales en zonas montañosas. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 24 grados, con mínimas en ligero descenso, especialmente en el este de Toledo. Viento flojo del sur, girando a oeste y suroeste a mediodía. En Madrid, cielos nubosos con precipitaciones débiles ocasionales, nubes bajas y brumas matinales, claros por la tarde, temperaturas con pocos cambios y viento de oeste flojo, moderado por la tarde. En Melilla, cielos nubosos con nubes bajas matinales y vientos flojos de componente oeste, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales; temperaturas con pocos cambios, con máxima de 21°C y mínima de 16°C. Cielos nubosos con claros matutinos, lluvias y chubascos fuertes a mediodía, temperaturas entre 11 y 23 grados y vientos de sur a norte. Por otro lado, el clima en Navarra estará nuboso o cubierto, con probabilidad de nieblas matinales en la Sierra de Urbasa y lluvias ocasionales, mientras las temperaturas oscilarán entre 8°C y 18°C. En La Rioja, nuboso con chubascos y tormentas por la tarde, temperaturas estables y viento flojo a moderado del S-SO en la sierra y variable o del SE en el valle.