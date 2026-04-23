A 49 días para que arranque la Copa del Mundo 2026, el ecosistema Uber y Uber Eats presentó su plan para atender las demandas de movilidad y delivery de millones de usuarios locales y visitantes durante el torneo futbolístico a través de una sola app. La empresa se dijo lista para el “pitazo inicial”. Félix Olmo, director general de Uber México, dijo que “el Mundial es un hito que exige lo mejor de nuestra tecnología para ser un facilitador clave durante los momentos de mayor demanda en el país. Estas innovaciones son el resultado de años de aprendizaje en eventos globales, adaptadas específicamente para la realidad de México”. Entre las innovaciones que la compañía implementará se encuentran las Zonas Uber, puntos estratégicos de ascenso y descenso ubicados en estadios, fan fests y zonas de alta afluencia de la ciudad, que se integran a las distintas opciones disponibles dentro de la app, como Uber XXL, ideal para grupos o viajeros con mayor equipaje. La empresa también le dará un impulso a su opción de reservar viajes con antelación, lo que en el contexto del Mundial de Futbol permite planear traslados con anticipación y mayor certidumbre en momentos clave. En medio del conflicto no resuelto entre las autoridades aeroportuarias y autos de aplicación, la app de movilidad resaltó la opción Uber Taxi, en alianza con MX Taxi, en Ciudad de México, que amplía la oferta al sumar más alternativas para moverse desde una sola plataforma. Asimismo, para afianzar la seguridad dijo que se implementará de manera automática el Código PIN para verificación de viajes durante el Mundial en las tres ciudades sede y otras de mayor afluencia turística. La compañía aprovechó el contexto para anunciar la próxima publicación del estudio “Movilidad urbana ante el Mundial 2026: retos, demanda y el rol de las plataformas digitales en México”, realizado en conjunto con The Competitive Intelligence Unit (The CIU). El documento revela que 7 de cada 10 usuarios consideran que Uber será un aliado para la movilidad durante el Mundial en México. En la vertical de delivery, Uber Eats informó que amplía su oferta con OXXO, cuya alianza ya llegó a 70 ciudades del país con más de 3,000 productos. Además, los usuarios ahora ya pueden adquirir la membresía de Costco, directamente desde la app, facilitando el acceso a compras de supermercado y artículos en general. Uber Eats está agregando funciones como pedidos para llevar y pedidos grupales, que facilitan ordenar entre varias personas. Asimismo, para captar más usuarios, durante los partidos del torneo, lanzará ofertas relámpago. Daniel Colunga, director general de Uber Eats en Latinoamérica, aseguró que “estas herramientas abren más oportunidades para que todos los negocios, sobre todo las pymes, generen ventas incrementales y lleguen a más personas”. El ejecutivo añadió que lanzaron la iniciativa “Sal a Comer”, en alianza con OpenTable, en la que las personas podrán consultar disponibilidad de restaurantes en tiempo real y asegurar una mesa en su restaurante favorito directamente desde la app de Uber.