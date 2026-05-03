En su más reciente reporte, las autoridades meteorológicas mantienen monitoreo sobre varias zonas de Colombia debido a la posibilidad de precipitaciones intensas, actividad eléctrica y eventos asociados a tormentas durante las próximas horas. Con el avance de la temporada de lluvias, miles de personas comenzaron a revisar el estado del clima en sus ciudades ante posibles afectaciones en movilidad, actividades al aire libre y desplazamientos terrestres. De acuerdo con reportes oficiales recientes, diferentes áreas del territorio nacional presentan condiciones favorables para lluvias fuertes y aumento en caudales. Entre las zonas bajo especial seguimiento aparecen sectores del Caribe, Pacífico y Norte de Santander, donde además se mantiene vigilancia por crecientes súbitas e incrementos en niveles de ríos. El más reciente Informe Técnico Diario del IDEAM, con corte al 2 de mayo de 2026, deja en evidencia un panorama crítico: hay 204 alertas hidrológicas vigentes en el país, de las cuales 38 son rojas, 87 naranjas y 79 amarillas. A esto se suma el pronóstico de amenaza por deslizamientos, que cubre 616 municipios —125 en alerta roja, 264 naranja y 227 amarilla—. El valor más alto de lluvia en 24 horas se registró en Barbacoas (Nariño), con 111 milímetros. El 30 de abril se reportaron inundaciones en barrios cercanos al aeropuerto de Cúcuta y una avenida torrencial con desbordamiento del río Tejo en Ocaña, ambos en Norte de Santander. En Antioquia, el municipio de Yolombó atraviesa una crisis humanitaria tras el colapso de dos puentes que dejaron incomunicadas más de 30 veredas, sumada a una alerta por posible falla en la represa de Puente Pavas. A este cuadro se agrega la actividad volcánica. El Servicio Geológico Colombiano mantiene en nivel amarillo III, Cambios en el comportamiento de la actividad volcánica, a los volcanes Nevado del Ruiz, Nevado del Huila, Cerro Machín, Galeras y al complejo Chiles–Cerro Negro de Mayasquer. Ante el pronóstico de lluvias y tormentas, se aconseja tomar medidas preventivas básicas para reducir riesgos. Entre las principales recomendaciones figuran: En caso de lluvias persistentes, también es importante mantenerse atento a cambios repentinos en el nivel de quebradas, ríos y vías rurales. Durante esta época del año, Colombia suele registrar mayor actividad lluviosa en distintas regiones por el comportamiento típico de la temporada húmeda. Entre las zonas que históricamente presentan mayor exposición aparecen: Las autoridades continúan publicando actualizaciones periódicas sobre el comportamiento meteorológico y eventuales alertas activas para distintas regiones del país.