Tras una semana marcada por días con menos lluvias, una fuerte tormenta llegará a importantes zonas del noreste colombiano. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió una alerta roja por lluvias que se prolongarán por largas horas con ráfagas de viento. El organismo publicó el pronóstico extendido del clima para la semana y alertó por el ingreso de nubes negras cargadas de lluvias en gran parte del país, especialmente en las regiones Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazónica. La caída abundante de agua se prolongará por varias horas y se espera que esté acompañada de vientos y actividad eléctrica. En la región Caribe continuarían condiciones mayormente secas, aunque con lluvias dispersas en Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar. En San Andrés y Providencia podrían presentarse lluvias ligeras ocasionales. Para Bogotá, las autoridades reportaron que el jueves por la mañana no tendrá lluvias pero si humedad será del 89% y vientos leves de 5 km/h del sureste. Esta región de Colombia podrá esperar precipitaciones ligeras de 1 mm hacia la tarde con vientos leves de 10 km/h del sureste. Estas lluvias leves se mantendrán en la noche con vientos leves de 9 km/h del sureste.