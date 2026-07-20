Una conexión a internet que de repente comienza a funcionar con lentitud, presenta cortes frecuentes o pierde estabilidad puede ser una señal de que hay más dispositivos de los esperados utilizando la red WiFi. En muchos casos, el problema no está relacionado con el proveedor del servicio, sino con equipos desconocidos que lograron conectarse a la red doméstica.

Afortunadamente, hoy existen métodos muy simples para comprobar quiénes están usando el WiFi. Desde el panel de administración del router hasta aplicaciones gratuitas, es posible identificar todos los dispositivos conectados en cuestión de minutos y tomar medidas para proteger la conexión.

Cómo saber si hay un intruso conectado al WiFi de tu casa: es fácil y rápidoFuente: Shutterstock

Cómo saber qué dispositivos están conectados al WiFi desde el router

La forma más precisa de verificarlo es acceder a la configuración del router y consultar el listado de equipos conectados.

Para hacerlo, sigue estos pasos:

Escribe la dirección IP del router en el navegador. Las más habituales son 192.168.0.1 , 192.168.1.1 o 10.0.0.1 .

Inicia sesión con el usuario y la contraseña del equipo. Si nunca fueron modificados, suelen ser admin , aunque también pueden encontrarse en la etiqueta del router o en su manual.

Busca la sección denominada “Dispositivos conectados” , “Clientes DHCP” o una opción similar.

Consulta el listado de equipos activos, donde generalmente aparecen datos como la dirección IP, la dirección MAC y, en algunos casos, el nombre del dispositivo.

En los routers más recientes, especialmente los sistemas WiFi Mesh, las aplicaciones oficiales de los fabricantes permiten consultar esta información desde el teléfono mediante una interfaz mucho más intuitiva.

Aplicaciones gratuitas para detectar equipos desconocidos

Quienes prefieran una alternativa más sencilla también pueden recurrir a programas que analizan automáticamente la red local.

Entre las opciones más utilizadas se encuentran:

Wireless Network Watcher , que muestra todos los dispositivos conectados junto con su dirección IP, dirección MAC y nombre.

Acrylic WiFi, una herramienta con funciones más avanzadas para analizar la red e identificar qué equipos están utilizando la conexión.

Solo es necesario instalar la aplicación, ejecutar un escaneo y revisar el listado de dispositivos detectados.

Cómo evitar que desconocidos utilicen WiFi

Además de controlar periódicamente qué equipos están conectados, conviene reforzar la seguridad del WiFi con algunas medidas básicas:

Cambiar la contraseña de la red cada cierto tiempo.

Utilizar protocolos de seguridad WPA3 o, en su defecto, WPA2 .

Activar el filtrado por dirección MAC para permitir únicamente dispositivos autorizados.

Deshabilitar la función WPS si no se utiliza, ya que puede representar un punto vulnerable.

Ante cualquier movimiento extraño, lo más recomendable es cambiar inmediatamente la contraseña del WiFi, volver a revisar la lista de dispositivos conectados y verificar que solo permanezcan aquellos que realmente pertenecen a tu hogar. Estas acciones ayudan a proteger la privacidad, mejorar el rendimiento de la conexión y evitar accesos no autorizados.