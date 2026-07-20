Con el paso del tiempo, es normal que el refrigerador comience a concentrar humedad y malos olores por los alimentos que se almacenan en su interior. Aunque existen distintos productos para combatir este problema, hay un truco casero que cada vez más personas ponen en práctica utilizando un elemento que casi nunca falta en casa: un rollo de papel higiénico.

Colocar un rollo de papel higiénico en el refrigerador: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

La técnica consiste simplemente en colocar un rollo de papel higiénico dentro del refrigerador. Gracias a su capacidad de absorción, el papel ayuda a controlar la humedad del ambiente y contribuye a mantener el interior del electrodoméstico en mejores condiciones, favoreciendo la conservación de los alimentos.

¿Para qué sirve poner un rollo de papel higiénico dentro del refrigerador?

El papel higiénico funciona como un material absorbente que captura parte del exceso de humedad presente en el interior del refrigerador. Esto puede contribuir a disminuir la aparición de moho y reducir las condiciones que favorecen la proliferación de bacterias.

Contribuye a disminuir los malos olores

Alimentos con aromas intensos, como pescados, cebollas, ajos o algunos quesos, pueden impregnar el ambiente del refrigerador. El papel higiénico ayuda a absorber parte de esas partículas responsables del mal olor, favoreciendo un ambiente más fresco.

Favorece una mejor conservación de los alimentos

Al reducir tanto la humedad como los olores, frutas, verduras y otros productos perecederos pueden mantenerse en mejores condiciones durante más tiempo, ya que se limita el exceso de condensación que acelera su deterioro.

Reduce la acumulación de condensación

En muchos refrigeradores suele formarse agua sobre estantes y paredes internas. Al absorber parte de esa humedad, el rollo de papel higiénico ayuda a disminuir la condensación y evita que se formen pequeños charcos de agua.

Cómo colocar el papel higiénico en el refrigerador

Para aprovechar este método casero, solo hay que seguir unos sencillos pasos:

Colocar un rollo de papel higiénico completamente seco en uno de los estantes del refrigerador, procurando que no interfiera con el almacenamiento de los alimentos.

Sustituir el rollo cada tres o cuatro semanas, o antes si se observa que absorbió demasiada humedad.

Si se desea reforzar el efecto contra la humedad y los olores, puede complementarse con un recipiente que contenga bicarbonato de sodio dentro del refrigerador.

Aunque este truco no reemplaza la limpieza periódica del electrodoméstico, puede convertirse en un complemento sencillo y económico para mantener el refrigerador más seco, fresco y en mejores condiciones de higiene.