Oficial | En agosto, Venezuela, Brasil y Paraguay prohibirán el ingreso y la salida a quienes no realicen la actualización necesaria del pasaporte.

Oficial | Nueva York, Ciudad de México y Toronto bloquean la salida y el ingreso a las personas que posterguen este trámite con su pasaporte

Quienes planean un viaje internacional en agosto deben prestar atención a la vigencia de su pasaporte, ya que Brasil, Venezuela y Paraguay aplican controles migratorios que pueden impedir el ingreso o la salida del país cuando el documento está vencido, salvo en los casos previstos por la normativa.

Viajar con un pasaporte fuera de vigencia puede derivar en demoras durante los controles migratorios, inconvenientes al momento del embarque o incluso la imposibilidad de ingresar al destino, dependiendo de las reglas que aplique cada país.

Como criterio general, las aerolíneas y las autoridades migratorias solicitan que el pasaporte se encuentre vigente para autorizar el viaje y permitir el ingreso a un territorio extranjero.

No obstante, existen excepciones contempladas en algunos acuerdos regionales, que habilitan el uso de un pasaporte vencido en situaciones puntuales y siempre que se cumplan los requisitos establecidos por las autoridades correspondientes.

Alerta: qué sucede en Brasil con los pasaportes vencidos

Brasil establece como requisito para los viajeros extranjeros la presentación de un pasaporte o documento de viaje válido y vigente al momento de ingresar o salir de su territorio, según las disposiciones migratorias actuales.

No obstante, los ciudadanos de los países miembros del Mercosur y de Estados asociados cuentan con una alternativa: para viajes turísticos, en la mayoría de los casos pueden ingresar a Brasil únicamente con un documento nacional de identidad vigente, sin necesidad de presentar pasaporte.

Aun así, las autoridades migratorias y las compañías aéreas tienen la facultad de negar el embarque o rechazar el ingreso al país cuando el pasajero presenta un DNI vencido, en mal estado o que no cumple con las condiciones exigidas por la normativa brasileña.

Es un trámite indispensable que deben realizar, presentando su documento de identidad, todas las personas que tengan previsto viajar al exterior.

En el caso de los ciudadanos brasileños que planean viajar al exterior, deberán cumplir con los requisitos de documentación establecidos por el país de destino.

Por esta razón, las autoridades recomiendan verificar antes del viaje que el pasaporte o documento de identidad se encuentre vigente, en buen estado y habilitado para ser utilizado durante todo el traslado.

¿Cuáles son los requisitos para entrar o salir de Venezuela?

En Venezuela, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) establece que los viajeros internacionales deben contar con un pasaporte válido y vigente o con un documento habilitado mediante acuerdos internacionales.

Las autoridades también recuerdan que los ciudadanos venezolanos deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio.

Si el pasaporte está vencido, tanto las aerolíneas como el control migratorio pueden impedir el viaje hasta que el documento sea renovado.

En distintos períodos, Venezuela habilitó prórrogas para extender la validez de los pasaportes vencidos. Por ello, en algunos casos específicos es posible utilizar estos documentos luego de su fecha de expiración, siempre que se cumplan las condiciones y disposiciones establecidas por las autoridades migratorias del país.

¿Qué documentos exige Paraguay para entrar al país?

Paraguay exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de identidad vigente durante los controles migratorios de ingreso y salida del país.

Gracias a los acuerdos del Mercosur y países asociados, los ciudadanos de la región pueden ingresar a Paraguay utilizando el documento nacional de identidad vigente para viajes turísticos, sin necesidad de presentar pasaporte en la mayoría de los casos.

Las autoridades migratorias recomiendan verificar la vigencia de toda la documentación antes de viajar, ya que las aerolíneas o los organismos de control pueden rechazar el embarque o impedir el ingreso si el documento presentado no cumple con los requisitos establecidos.

Asimismo, las personas que residen en Paraguay y viajan al exterior deben llevar la documentación migratoria y de identificación que corresponda a su situación, de acuerdo con las exigencias del país de destino y la normativa vigente.

Qué documentos suelen revisar las autoridades migratorias

Antes de permitir el embarque o el ingreso a otro país, las autoridades migratorias y las aerolíneas revisan que la documentación del viajero cumpla con los requisitos establecidos para el destino.

Entre los controles más habituales se encuentran: