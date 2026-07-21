En el transcurso de este lunes, 20 de julio de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Chiapas a las 00.48 horas y ha tenido una magnitud de 4.3 en la escala de Richter.

El punto central de este fenómeno natural se reportó a 157 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 16.3 kilómetros, latitud de 13.963° y una longitud de -93.409°, según la información preliminar publicada por las autoridades competentes.

Terremoto de magnitud 4.3 en la escala de richter se registra en chiapas (foto: Freepik).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha ratificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades de protección civil instaron hoy a la población a mantener la calma durante un sismo: agáchese, cúbrase y sujétese y aléjese de ventanas u objetos que puedan caer. Si está en un edificio, no use elevadores y permanezca en zonas de seguridad señalizadas.

Tras el movimiento, se pide evacuar ordenadamente por rutas establecidas, revisar posibles fugas de gas y electricidad y atender indicaciones oficiales. Tenga lista una mochila de emergencia con agua, linterna, radio y documentos.