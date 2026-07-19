El presidente de la República, Yamandú Orsi, publicó un mensaje en redes sociales tras el fuerte temporal que azotó la madrugada y que dejó una mujer fallecida en el departamento de Salto.

En su publicación, el mandatario señaló que desde la madrugada “una tormenta severa afectó a 14 departamentos” y expresó el pesar del gobierno por la muerte de la mujer en Salto.

Desde la madrugada, una tormenta severa afectó a 14 departamentos.

Lamentamos la muerte de una compatriota en Salto.

También fueron afectados Treinta y Tres, Durazno, Lavalleja y Tacuarembó.

Bomberos, Policía, FFAA, UTE y equipos departamentales trabajan desde el primer momento… — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) July 18, 2026

Orsi informó que los cuerpos de emergencia y servicios públicos se encuentran desplegados: “Bomberos, Policía, FFAA, UTE y equipos departamentales trabajan desde el primer momento en la asistencia y el restablecimiento de servicios”.

Asimismo, el presidente señaló que el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) puso “a disposición toda su logística para los gobiernos departamentales, con especial énfasis en la Intendencia de Salto”.