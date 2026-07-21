En esta noticia Economía, sin postura

La Casa Blanca volvió a una política arancelaria agresiva, aunque ahora se fue contra Canadá. El presidente Donald Trump ahora impuso aranceles de 50% a una variedad de productos provenientes del país de la hoja de maple.

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La medida del mandatario incluye productos del sector de alcohol, automóviles y productos lácteos. El mandatario estadounidense alega trato discriminatorio en esos productos, basado en la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930.

Este impuesto se suma al régimen arancelario vigente desde febrero de este año, momento en el que Donald Trump impuso un gravamen general de 10%, después de que la Suprema Corte eliminó los aranceles implementados por el mandatario, en virtud de las leyes de seguridad nacional, al considerarlos infundados.

Los aranceles de Estados Unidos a Canadá excluyen productos del sector energético, la potasa, el pescado y los minerales críticos, pero el abanico de bienes con impuestos nuevos está considerado dentro del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

Trump implementa aranceles como una medida de presión, después de que el 1 de julio el gobierno de Estados Unidos fue el único que se opuso para prorrogar el acuerdo comercial por 16 años.

Actualmente el T-MEC se mantiene vigente, pero con mecanismos de revisión anual entre los tres países. Este mandato de la Casa Blanca se impone en vísperas de que se inicie la tercera ronda de negociaciones en Ciudad de México en torno a la revisión del tratado.

México y Canadá no tienen temas pendientes que revisar entre sí, pero el gobierno de Trump quiere revisar puntos específicos con sus socios comerciales.

En ambos casos, el sector automotriz es uno de los que están en el ojo del huracán, pues mientras México enfrenta un arancel de 25%, ahora Canadá enfrenta una tarifa al doble de la que pagan las armadoras instaladas en el país.

Por otra parte, los nuevos aranceles ocurren después de que Trump amenazó recientemente a Canadá con imponer tarifas adicionales debido al humo de los incendios forestales descontrolados que se desplazó hacia Estados Unidos.

Economía, sin postura

Esta semana, una delegación de la Embajada Comercial de Estados Unidos visita México para la tercera reunión formal de revisión del TMEC.

La delegación estadounidense estará en el país aproximadamente una semana, y aunque el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, había dicho que la reunión iniciaría el 20 de julio, hasta el momento no hay información disponible sobre los avances.

Incluso, la Secretaría de Economía aclaró que la reunión ocurriría “en la semana del 20 de julio” y que habrá información hasta que se concluya la reunión.

Además, la dependencia que lidera Ebrard no emitió ningún posicionamiento respecto a la imposición de aranceles de Estados Unidos y Canadá.