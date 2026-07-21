Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 21 de julio .

Estas son las efemérides del 21 de julio

1899: En Oak Park, EE.UU., nace el escritor y periodista Ernest Hemingway, cuyo estilo de vida y obra ejercerán una gran influencia en sus compañeros escritores de su generación (Generación perdida). Alguna de sus obras se consideran clásicos de la literatura americana. Le concederán el Premio Pulitzer en 1953 por su novela "El viejo y el mar" y al año siguiente, 1954, el Premio Nobel de Literatura por su obra completa. Póstumamente se publicarán varias obras suyas. (Hace 127 años)

356aC: Nace en Pella (Grecia, capital del imperio Macedónico) Alejandro III de Macedonia, llamado el Grande o Alejandro Magno, rey de Macedonia desde 336 a.C. hasta su muerte en 323 a.C. Se le considerará uno de los líderes militares más importantes de la Historia, por su conquista del Imperio Aqueménida. (Hace 2382 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

2010: A los 93 años de edad, fallece en Santiago de Chile, el político chileno y periodista Luis Corvalán Lépez, que fue secretario general del Partido Comunista de Chile durante más de tres décadas. Durante el golpe de estado que derrocó al presidente Salvador Allende en 1973, resultó detenido y deportado al campo de concentración Ritoque y Tres Álamos sin ser sometido a juicio. (Hace 16 años)

1998: Fallece en Pebble Beach (EE.UU.) el astronauta norteamericano Alan Shepard, que en 1961 pilotó el primer vuelo suborbital americano a bordo de la nave "Mercury 3", alcanzando una altitud de 187 kilómetros en un vuelo de sólo 15 minutos de duración. (Hace 28 años)

1425: Muere en Constantinopla (actual Estambul, Turquía), el emperador bizantino desde 1391 Manuel II Paleólogo, que durante su reinado sufrió la presión fronteriza de los turcos otomanos al mando del sultán Bayaceto, situación que se apaciguó por la aparición del turco-mongol Tamerlán, que entró en guerra contra Bayaceto. Gracias a su gran labor diplomatica, la conquista final del Imperio bizantino a manos de Sultán otomano Mehmet II se retrasará hasta 1453. (Hace 601 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de Alejandro Magno en 356 a.C., ya que se le considera uno de los líderes militares más influyentes de la Historia por su conquista del Imperio Aqueménida, lo que transformó el mapa político del mundo antiguo y dejó un legado duradero en la civilización.