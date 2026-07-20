La Ley Federal del Trabajo (LFT) de México establece cada año cuáles son los feriados considerados no laborables. Estos se traducen en días de descanso obligatorio para todos los trabajadores y trabajadoras del país.

Sin embargo, existen otras festividades dentro del calendario que también son importantes de recordar por lo que representan en la historia y en la memoria colectiva de la sociedad, como

el

Día del Bibliotecario

Día del Bibliotecario (foto: Pixabay).

¿Por qué se celebra el Día del Bibliotecario?

El Día del Bibliotecario se celebra en México el 20 de julio para honrar la labor de los bibliotecarios y reconocer su papel fundamental en la promoción del acceso a la información y el conocimiento. Esta celebración subraya la relevancia de las bibliotecas en la sociedad, destacando su función en la preservación del patrimonio cultural y educativo del país. La fecha fue elegida en honor a José Vasconcelos, un destacado bibliotecario y educador que promovió la lectura y la creación de bibliotecas públicas en México.

José Vasconcelos, conocido como el "maestro de América", fue pionero en llevar el acceso a la educación a diversas comunidades a través de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Su legado perdura y el Día del Bibliotecario representa una oportunidad para recordar sus contribuciones a la difusión del conocimiento en el país. Este homenaje también resalta la importancia de los bibliotecarios en las bibliotecas, que actúan como guardianes del conocimiento y apoyan a los ciudadanos en su búsqueda de información.

Las celebraciones del Día del Bibliotecario incluyen una variedad de actividades como conferencias, talleres y reconocimientos a bibliotecarios destacados. Estos eventos resaltan el compromiso de los bibliotecarios con la promoción de la lectura y la democratización del acceso a información. A pesar de los desafíos que enfrentan, como la falta de recursos y la digitalización del conocimiento, los bibliotecarios siguen trabajando para garantizar el acceso equitativo a la información para todos, especialmente en comunidades marginadas.

Día del Bibliotecario (foto: Pixabay).

¿Cómo celebrar el Día del Bibliotecario?

Organiza lecturas, clubes de libro y charlas para celebrar el Día del Bibliotecario y su impacto en la comunidad.

Agradece su labor con menciones en redes, tarjetas y pequeños homenajes dentro de la biblioteca.

Apoya donando libros o tiempo, participando en campañas de alfabetización y promoviendo más recursos para las bibliotecas.

En conclusión, se debe recordar que estos días conmemorativos no solo son momentos de reposo, sino que también desempeñan un papel relevante en la sociedad, brindándonos la oportunidad de rememorar la historia, reforzar nuestras tradiciones y forjar una identidad compartida.