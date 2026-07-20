Los trucos caseros para la limpieza del hogar son populares por su bajo costo y facilidad para ponerlos en práctica. Entre los métodos más conocidos se destaca uno que consiste en rociar vinagre blanco alrededor del inodoro, una técnica que muchas personas utilizan para mantener el baño limpio y reducir la aparición de malos olores.

Aunque pueda parecer una solución poco habitual, el vinagre se convirtió en un aliado de la limpieza doméstica por sus propiedades desinfectantes y desodorizantes.

El ingrediente común que elimina todas las manchas del inodoro.

Aplicado de forma correcta, puede ayudar a remover suciedad, prevenir la acumulación de residuos y mantener el sanitario en mejores condiciones.

¿Para qué sirve aplicar vinagre alrededor del inodoro?

El vinagre blanco puede aportar distintos beneficios cuando se utiliza en la limpieza del baño:

Ayuda a neutralizar los malos olores.

Contribuye a desprender restos de sarro y depósitos provocados por la humedad.

Favorece la eliminación de manchas amarillentas.

Ayuda a disminuir la presencia de bacterias y hongos.

Mantiene una sensación de mayor frescura en el ambiente.

Aplicar vinagre antes de la limpieza habitual permite desinfectar esa superficie y facilitar la eliminación de la suciedad.

Cómo aplicar vinagre blanco alrededor del inodoro

Para obtener mejores resultados, se recomienda seguir estos pasos:

Limpiar previamente el área alrededor del inodoro para retirar polvo y suciedad superficial. Pulverizar vinagre blanco sobre la base del sanitario, la parte trasera y las juntas del piso. Dejar actuar entre 10 y 15 minutos. Limpiar la superficie con un paño húmedo o papel absorbente. Si persisten manchas difíciles, frotar suavemente con un cepillo.

Quienes prefieren un aroma más agradable pueden añadir unas gotas de jugo de limón o de aceites esenciales al vinagre antes de utilizarlo.

¿Cada cuánto hay que limpiar el inodoro?

Especialistas en limpieza del hogar recomiendan repetir el truco casero del vinagre blanco dos o tres veces por semana, especialmente en baños con mucho uso o con escasa ventilación.

En ambientes donde la humedad es constante, esta práctica también puede ayudar a prevenir la formación de hongos y reducir el típico olor a encierro.