Las próximas 48 horas estarán dominadas por condiciones meteorológicas marcadas por intensas tormentas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), diversos sistemas atmosféricos mantendrán el potencial de lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, granizo y vientos de consideración en numerosos estados.

El organismo también advirtió que persistirá el ambiente caluroso en el norte, noroeste, el litoral del Pacífico y la península de Yucatán . A ello se suma la evolución de una zona de baja presión al sur de las costas de Michoacán, con probabilidad de convertirse en un ciclón tropical durante el fin de semana.

Alerta meteorológica | ¿Qué estados tendrán las lluvias más intensas durante las próximas 48 horas?

El pronóstico del clima del viernes 17 al domingo 19 de julio indica que las precipitaciones más importantes se concentrarán en Durango y Sinaloa, donde se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros.

También se prevén lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Jalisco y Nayarit, mientras que Coahuila, Zacatecas, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz registrarán lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica. En el resto del país persistirán chubascos e intervalos de lluvia de menor intensidad, aunque con potencial de generar afectaciones locales.

Para el sábado y el domingo, el SMN anticipa que las precipitaciones continuarán sobre gran parte del territorio nacional. Incluso, el domingo volverán a presentarse lluvias intensas en zonas de Sonora, Chihuahua y Sinaloa, mientras Durango mantendrá acumulados importantes.

Tormentas. Fuente: EFE Daniel González

Granizo, fuertes vientos y posible formación de un ciclón tropical

Las lluvias previstas estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, especialmente en estados del noroeste y occidente del país. El SMN advierte que estas condiciones podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, provocar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Además, durante las próximas 48 horas se pronostican rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora en Puebla, Oaxaca y Chiapas, así como viento de componente sur en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En distintas entidades también se registrarán rachas de entre 40 y 60 km/h.

Dónde habrá tormentas intensas. Archivo.

A este panorama se suma la evolución de una zona de baja presión al sur de las costas de Michoacán, la cual absorberá a la onda tropical número 19 y podría convertirse en un ciclón tropical durante el transcurso del fin de semana.

El calor seguirá presente pese a las tormentas

Aunque las lluvias dominarán buena parte del país, el ambiente extremadamente caluroso continuará en diversas entidades. Baja California volverá a registrar temperaturas superiores a los 45 grados, mientras que Baja California Sur, Sonora y Sinaloa alcanzarán valores de entre 40 y 45 grados.