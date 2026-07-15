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México se mantiene en alerta ante los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por el avance de un ciclón tropical que podría afectar las costas del Pacífico con fuertes lluvias y chubascos.
Las advertencias que emitió el organismo gubernamental alcanza a gran parte de la población mexicana, por lo que se aconseja tomar nota de todos los recaudos necesarios.
Avanza un ciclón tropical sobre las costas del océano Pacífico: confirman fuertes lluvias
El SMN confirmó que los desprendimientos nubosos del posible ciclón tropical en las costas del océano Pacífico, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional.
Se espera a su vez que pueda caer granizo en las regiones del noroeste y occidente de México, por lo que se aconseja tomar todos los recaudos.
Dónde lloverá durante las próximas 48 horas
El SMN confirmó que durante las próximas 48 horas se esperan fuertes lluvias en distintos puntos del territorio azteca:
- Chihuahua (sur y este).
- Coahuila (norte y oeste).
- Durango (norte).
- Veracruz (sur).
- Oaxaca (noreste).
- Chiapas (este y sur).