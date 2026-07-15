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México se mantiene en alerta ante los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por el avance de un ciclón tropical que podría afectar las costas del Pacífico con fuertes lluvias y chubascos.

Las advertencias que emitió el organismo gubernamental alcanza a gran parte de la población mexicana, por lo que se aconseja tomar nota de todos los recaudos necesarios.

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Avanza un ciclón tropical sobre las costas del océano Pacífico: confirman fuertes lluvias

El SMN confirmó que los desprendimientos nubosos del posible ciclón tropical en las costas del océano Pacífico, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional.

Se espera a su vez que pueda caer granizo en las regiones del noroeste y occidente de México, por lo que se aconseja tomar todos los recaudos.

¿Cuál es el pronóstico de precipitación total acumulada para la tercera semana de julio en México? (Foto: SMN)
¿Cuál es el pronóstico de precipitación total acumulada para la tercera semana de julio en México? (Foto: SMN)Carachure Bautista Jesús

Dónde lloverá durante las próximas 48 horas

El SMN confirmó que durante las próximas 48 horas se esperan fuertes lluvias en distintos puntos del territorio azteca:

  • Chihuahua (sur y este).
  • Coahuila (norte y oeste).
  • Durango (norte).
  • Veracruz (sur).
  • Oaxaca (noreste).
  • Chiapas (este y sur).

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