El último domingo de marzo transcurre en medio de diversos avisos climáticos dirigidos a los habitantes de México por el avance de las lluvias y tormentas durante el fin de mes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico del tiempo para las distintas regiones del territorio azteca y anunció fuertes precipitaciones para algunas zonas del territorio azteca. El Servicio Meteorológico Nacional informó que a partir del domingo 29 de marzo, la masa de aire polar asociada al frente núm. 42 modificará sus características térmicas. Este sistema permitirá un incremento de las temperaturas diurnas en el norte, noreste, centro y oriente de México. Sin embargo, también generará las condiciones propicias para que se produzca viento de componente norte y las rachas los 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec. Así mismo, en el sur del litoral del golfo de México y de la península de Yucatán podrían registrarse rachas de 30 a 50 km/h, disminuyendo por la tarde. Por otro lado, una vaguada en altura, canales de baja presión, ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México e inestabilidad atmosférica, generarán lluvias puntuales muy fuertes en algunas zonas del país. Entre las entidades federativas que se verán afectadas, figuran Chihuahua y Durango. Además, se prevé el avance de tormentas eléctricas con chubascos y lluvias fuertes en el sur y sureste del país. Para los pobladores del norte, occidente y centro de México, se mantiene la alerta vigente ante la posible caída de granizo, por lo que se recomienda tomar todos los recaudos al respecto. El pronóstico de precipitaciones se mantendrá vigente durante los próximos días para algunas regiones del territorio azteca. Entre ellas, se destaca el sur y suroeste del Estado de México (Edomex), donde se prevén chubascos por las tardes hasta el 31 de marzo. Al mismo tiempo, los habitantes de Ciudad de México (CDMX) deberán tomar todas las precauciones ya que se espera hasta un 80% de probabilidades de lluvias durante el transcurso de los próximos días. La alerta por chubascos y lluvias fuertes rige a su vez en estados del noreste, oriente y sureste de México, donde se espera que la caída de agua sea intensa en Veracruz (sur) y muy fuerte en Oaxaca, Chiapas y Tabasco.