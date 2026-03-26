El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este jueves 26 de marzo se espera un ambiente caluroso en gran parte del territorio mexicano. Desde la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierten una extrema ola de calor, dado el anticiclón en niveles medios de la atmósfera. En su reporte, el SMN explicó que la presencia de canales de baja presión en el occidente, centro, sur y sureste del país, junto con una vaguada en niveles altos sobre la península de Yucatán y la entrada de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, favorecerán lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en esas zonas. Además, se prevén precipitaciones intensas en Chiapas y Tabasco. Por otro lado, una línea seca sobre el norte del país provocará vientos con rachas de entre 50 y 70 km/h, así como posibles tolvaneras en estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. A su vez, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, ubicada sobre el noroeste de México, mantendrá condiciones de cielo despejado y sin lluvias, además de temperaturas elevadas a muy elevadas en esa región. A continuación, el pronóstico para la jornada de hoy. En resumen, el país tendrá un contraste de condiciones: calor intenso en gran parte del territorio, lluvias en varias regiones y vientos fuertes en el norte.