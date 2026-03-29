Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 29 de marzo. 1943: Nace en Carshalton (Reino Unido), el político conservador británico, John Major, que será primer ministro del Reino Unido de 1990 a 1997. (Hace 83 años) 1895: En Heidelberg, Alemania, nace el novelista, filósofo y ensayista alemán Ernst Jünger. (Hace 131 años) 1790: En el Condado de Charles City (Virginia, EE. UU.) viene al mundo John Tyler que será el décimo presidente de los Estados Unidos, de abril de 1841 a marzo de 1845. Durante su mandato reorganizará la Marina, impulsará la creación de un Departamento de Previsiones Meteorológicas, firmará un tratado para resolver problemas fronterizos entre Canadá y Estados Unidos y pondrá punto final al conflicto armado entre las tropas estadounidenses y los indios que habitan la península de Florida. (Hace 236 años) 1982: Muere en Munich, Alemania, el compositor alemán Carl Orff, famoso sobre todo por su cantata escénica "Carmina Burana", estrenada en 1938, primera de una trilogía que también incluye "Catulli Carmina" y "Trionfo di Afrodita", obras que reflejan su interés por la poesía alemana medieval y por la lírica grecolatina ya que son una selección de textos de Cátulo, Sapho y Eurípides. (Hace 44 años) 1912: Fallece durante el viaje de regreso, por el hambre y las penalidades sufridas y a tan sólo 18 km del campamento base, Robert Falcon Scott, oficial de marina británico y explorador de la Antártida y todos sus acompañantes, 77 días después de alcanzar el Polo Sur. Allí encontró la tienda y la bandera que había dejado el explorador noruego Roald Amundsen, que se le adelantó por cinco semanas. Sus cuerpos serán hallados, junto con valiosos diarios, ocho meses más tarde. (Hace 114 años) 1891: En París, Francia, la ciudad que le vió nacer, muere Geoges Seurat, pintor neoimpresionista francés, creador del puntillismo. (Hace 135 años) 1792: Durante el baile de máscaras que se celebra en la Ópera de Estocolmo (Suecia), el rey Gustavo III resulta mortalmente herido por el disparo de pistola de un antiguo oficial de la guardia real, que forma parte de una conspiración de nobles para asesinar al rey. Morirá pocas horas después. Su hijo Gustavo IV le sucederá en el trono. Anckarstrom, el asesino y ex oficial será ejecutado el 27 de abril. (Hace 234 años) 1772: Fallece en Londres (Reino Unido), Emmanuel Swedenborg, naturalista, teósofo y místico sueco que ha llegado a tener numerosos discípulos en Escandinavia, Alemania e Inglaterra. (Hace 254 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de John Tyler en 1790, quien se convirtió en el décimo presidente de los Estados Unidos. Su mandato fue significativo por la reorganización de la Marina, la creación de un Departamento de Previsiones Meteorológicas y la resolución de conflictos fronterizos, lo que tuvo un impacto duradero en la política y la administración del país.