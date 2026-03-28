El Servicio de Administración Tributaria, SAT, confirmó un cambio clave en la facturación de combustibles que impactará directamente a todo el sector energético. A partir de abril de 2026, se implementará un nuevo mecanismo digital obligatorio para rastrear operaciones. El SAT detalló en su comunicado que “el 24 de abril de 2026 entrará en vigor el ‘Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos’”, como parte del Comprobante Fiscal Digital por Internet, lo que permitirá un mayor control sobre la comercialización. El nuevo esquema forma parte de una estrategia integral del gobierno federal para supervisar el mercado de combustibles. Según el comunicado, este mecanismo fue diseñado para fortalecer la trazabilidad en toda la cadena de comercialización. En ese sentido, se explicó que el sistema fue desarrollado “en coordinación con la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT)”, como parte del combate a prácticas ilegales. “El SAT informa que, como parte de las acciones del Gobierno de México para fortalecer la comercialización y trazabilidad de combustibles, el 24 de abril de 2026 entrará en vigor el Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos, integrado al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)”, indicó el SAT en su anuncio oficial. El SAT advirtió que este complemento será obligatorio para quienes comercializan combustibles, ya que estará integrado directamente al CFDI. Esto implica que las operaciones deberán registrarse bajo este nuevo esquema fiscal sin excepción. El comunicado señala que los establecimientos que venden gasolina o diésel deberán contar con permisos vigentes, pues “en caso de no incorporarlo a sus operaciones no podrán emitir CFDI por este concepto”, lo que impactaría directamente en su actividad comercial. La Secretaría de Hacienda y el SAT hicieron un llamado directo al sector para evitar sanciones o bloqueos operativos. “Se invita a las personas permisionarias a verificar la vigencia de sus permisos”, indicó el SAT, reforzando la necesidad de cumplir con la regulación vigente.