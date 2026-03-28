La Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, a través de su Sección Consular en la Embajada de México en Argentina, ratificó los lineamientos estrictos para la renovación del pasaporte ordinario. Este documento, indispensable para acreditar la nacionalidad e identidad en el extranjero, solo puede gestionarse de manera presencial en la sede de Buenos Aires, quedando descartada cualquier intervención de gestores o intermediarios en el proceso. El cumplimiento de la normativa es riguroso, en ese sentido, los usuarios deben presentarse con la confirmación de su turno impresa y la documentación completa. “La información contenida en los documentos probatorios de nacionalidad y de identidad debe ser coincidente en su totalidad”, advierte el organismo, señalando que cualquier discrepancia podría derivar en la solicitud de papelería adicional para evaluar la procedencia del trámite. Una de las actualizaciones más relevantes tiene que ver con la gestión de turnos a través del portal MiConsulado. Las autoridades informaron que los calendarios se habilitan mensualmente, específicamente durante los últimos cuatro días hábiles de cada mes. Este sistema busca ordenar el flujo de solicitantes, quienes también deben someterse a la toma de información biométrica, que incluye fotografía de rostro descubierto, huellas dactilares e iris. Respecto a la logística de recepción, el tiempo de espera ha sido un punto clave para los residentes en el exterior. “Los pasaportes ordinarios se entregan en un plazo de 3 a 6 semanas desde la fecha de la solicitud”, explica la normativa, debido a que los cuadernillos se imprimen en el Centro de Emisión de Pasaportes (CEPE) en México antes de ser remitidos a la capital argentina para su entrega final al titular. Para las personas adultas que buscan renovar su documento, la Embajada exige una combinación de probatorios de nacionalidad y herramientas de identificación vigentes. Es fundamental recordar que, aunque se trate de una renovación, el pasaporte anterior debe presentarse obligatoriamente el día de la cita y nuevamente al momento de retirar el nuevo ejemplar. Además del pasaporte vencido, los solicitantes deben contar con el formato de solicitud debidamente llenado y la confirmación de la cita que llega por correo electrónico. Acreditación de nacionalidad: Acta de nacimiento original, necesaria si el pasaporte anterior se emitió hace más de 20 años, declaratoria de nacionalidad o carta de naturalización. Identificación oficial con foto: Credencial del INE, DNI argentino, pasaporte extranjero, cédula profesional o matrícula consular de alta seguridad. Comprobante de turno: Confirmación impresa generada por el sistema MiConsulado. Pasaporte anterior: Documento original o, en su defecto, la denuncia de robo o extravío realizada ante la policía. En el caso de niños, niñas y adolescentes, el trámite requiere la presencia física de ambos padres o de quienes ejerzan la patria potestad. “Los datos de los padres deberán concordar en su totalidad con los del documento con el que se esté acreditando la nacionalidad de la persona menor de edad”, subraya la Embajada, enfatizando que si un progenitor está fuera de Argentina, debe gestionar el permiso OP7/II a distancia. Para los menores de tres años, la vigencia del pasaporte está limitada únicamente a tres años, mientras que para menores de entre 3 y 17 años se puede optar por periodos de tres o seis años. Documentos del menor: Copia certificada del acta de nacimiento mexicana y el pasaporte anterior. Identificación del menor: DNI argentino, certificado escolar con sello que cancele la fotografía o, para menores de 7 años, constancia médica con foto digital. Identificación de los padres: Pasaporte vigente, INE, DNI argentino o cartilla del Servicio Militar liberada. Permisos especiales: Formatos OP5 y OP7 generados por el sistema tras la validación de los datos biométricos del grupo familiar. “Revisa la vigencia de tu pasaporte. La fecha de caducidad impresa garantiza el ingreso a México pero recuerda que algunas aerolíneas o países escala solicitan seis meses de vigencia”, recordó la Embajada de México en Argentina.