La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo promulgó una de las reformas laborales más importantes de las últimas décadas al reducir gradualmente la jornada semanal hasta llegar a 40 horas en 2030. El decreto publicado en el DOF asegura que “no implicará la disminución de sueldos, salarios o prestaciones”. La modificación a la Ley Federal del Trabajo redefine los límites diarios en la Jornada Laboral permitidos y beneficiará especialmente a quienes laboran en jornadas nocturnas y mixtas. El documento establece que “la duración de la jornada diaria será de ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta”. Además de disminuir el tiempo laboral, la reforma incorpora nuevos controles electrónicos obligatorios para registrar horarios de entrada y salida. Según el decreto, las empresas deberán “registrar de manera electrónica la jornada laboral de cada persona trabajadora” y entregar esa información cuando sea requerida por autoridades. Las personas trabajadoras con jornada nocturna serán las principales beneficiadas con el nuevo límite legal establecido por la reforma impulsada durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. La nueva redacción del artículo 61 confirma que “la duración de la jornada diaria será” menor dependiendo del tipo de horario laborado. El decreto también modifica las jornadas mixtas y mantiene ajustes diferenciados para actividades diurnas. Con esta reforma, millones de trabajadores tendrán mayor tiempo de descanso sin reducción salarial, mientras las empresas deberán reorganizar turnos para cumplir con los nuevos máximos establecidos por la Ley Federal del Trabajo. • Jornada diurna: 8 horas máximas por día. • Jornada nocturna: 7 horas máximas por día. • Jornada mixta: 7 horas y media máximas por día. En se sentido, se aclara que todas las personas cuya jornada laboral sea en la noche, serán los beneficiados de trabajar 7 hora a la semana. La reforma entrará formalmente en vigor el 1 de mayo de 2026, aunque el cambio total hacia las 40 horas semanales será progresivo. El decreto señala que “la duración de la jornada laboral se alcanzará de manera gradual” para permitir ajustes operativos y administrativos. El Gobierno de Claudia Sheinbaum otorgó un periodo de adaptación para empresas y trabajadores entre mayo y diciembre de 2026. Durante esos meses podrán reorganizar procesos laborales antes de iniciar la reducción oficial de horarios prevista para los siguientes años de implementación obligatoria. • 2026: jornada máxima de 48 horas semanales. • 2027: jornada máxima de 46 horas semanales. • 2028: jornada máxima de 44 horas semanales. • 2029: jornada máxima de 42 horas semanales. • 2030: jornada máxima de 40 horas semanales. La reforma también endurece las reglas sobre tiempo extraordinario y eleva el pago obligatorio para quienes excedan los nuevos límites. El decreto establece que las horas adicionales “se abonarán con un cien por ciento más” respecto al salario ordinario correspondiente. Cuando las empresas rebasen los topes legales permitidos, deberán cubrir un pago todavía más alto. La nueva Ley Federal del Trabajo señala que “la prolongación del tiempo extraordinario” superior al límite autorizado implicará pagar “un doscientos por ciento más” sobre el salario normal por hora trabajada.