El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso dirigido a toda la población mexicana por el ambiente gélido que se mantendrá en distintos estados del país producto de la masa de aire ártico que impulsó al frente núm. 32.

El organismo gubernamental que difunde las noticias del clima confirmó a su vez lluvias de variada intensidad en distintas regiones del territorio azteca, por lo que se aconseja tomar todos los recaudos pertinentes.

Alerta por baja de temperaturas: cuáles son los estados afectados

En función del pronóstico del tiempo que difundió el SMN para el domingo 1 de febrero, la masa de aire ártico que impulsó al frente núm. 32, mantendrá el ambiente muy frío a gélido con heladas en el norte, centro y oriente del país, y posible caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

El pronóstico del tiempo para el domingo 1 de febrero en la República Mexicana. (Foto: Archivo)

Al mismo tiempo, se mantendrá el evento de “Norte” con rachas de viento de 40 a 60 km/h, en la península de Yucatán.

En este sentido, el pronóstico de temperaturas mínimas que mantiene actualizado el SMN en sus canales oficiales de comunicación advierte por un ambiente gélido en las siguientes entidades federativas:

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Zacatecas y San Luis Potosí.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

¿Cuáles son las regiones con pronóstico de lluvias a partir del domingo?

De acuerdo al pronóstico que emitió el SMN, un canal de baja presión sobre las costas de Veracruz y sureste de México, propiciará para este domingo 1 de febrero lluvias puntuales fuertes en zonas de Veracruz y Oaxaca, además de chubascos en Puebla, Tabasco y Chiapas.

Al mismo tiempo, se prevé viento de componente norte con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), así como también rachas de de 40 a 60 km/h en costas de Veracruz y Tabasco.

Por otra parte, el SMN vigila la entrada de humedad del océano Pacífico, que propiciará lluvias puntuales fuertes en Guerrero, y chubascos en Michoacán, Colima y Jalisco.

El pronóstico del tiempo que difundió el SMN para el lunes 2 de febrero. (Foto: Archivo)

De esta manera, los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados provocarán lluvias de variada intensidad que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Los estados afectados, en este sentido, son los siguientes:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca),

Guerrero

Oaxaca.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Jalisco.

Colima.

Michoacán.

Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca, Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo).

Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra).

Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas).

Tabasco.

Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)