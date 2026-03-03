El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) envió una alerta a todos los ciudadanos de la República Mexicana por la formación de tormentas eléctricas que afectarán a distintas regiones del país durante el martes 3 de marzo y las próximas 48 horas. El organismo gubernamental que se encarga de difundir las noticias del clima advirtió a la población por el incremento de la probabilidad de lluvias y chubascos en gran parte del territorio azteca. En el mismo aviso, el SMN confirmó que monitorea el avance del sistema frontal núm.38, el cual ocasionará fuertes rachas de viento en estados del norte de México. El SMN anunció que para el martes 3 de marzo, el sistema frontal núm. 38 se localizará sobre el noroeste del territorio nacional e interaccionará con una vaguada en altura y una línea seca sobre el norte de México, fenómenos que provocarán vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h en las mencionadas regiones. Así mismo, se prevé el debilitamiento de la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, por lo que la onda de calor finalizará para las regiones de Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Morelos y Puebla (suroeste); sin embargo, prevalecerá la onda de calor en Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste). Sin embargo, el ambiente vespertino continuará siendo caluroso sobre gran parte de la República Mexicana. Durante el martes 3 de marzo, canales de baja presión sobre el occidente, centro y sureste de México, así como en la península de Yucatán, aunados a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en los siguientes estados: A partir del miércoles 4 de marzo, el SMN prevé que el frente frío núm. 38 se desplace sobre la frontera norte de México, interaccione con una vaguada en altura y con una línea seca en Coahuila y ocasione vientos fuertes en el norte del país. Por la noche, el sistema frontal núm. 38 se moverá hacia Texas, EUA. y dejará de afectar al territorio nacional. Sin embargo, durante el período del pronóstico gran parte de las entidades federativas del territorio azteca, a excepción de las que comprenden el noroeste del país, mantendrán el pronóstico de lluvias intensas, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Para el jueves 5 de marzo, se espera el ingreso de un nuevo frente frío (núm. 39) y su posterior desplazamiento sobre el noroeste y norte de México. El mismo se asociará con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, ocasionando vientos fuertes a muy fuertes con posibles tolvaneras en dichas regiones.